Жители ХМАО выбрали любимый новогодний фильм

Любимым новогодним фильмом югорчан стала комедия Эльдара Рязанова «Иронии судьбы, или С легким паром!». Опрос среди праздничных кинолент провел telegram-канал властей ХМАО.
«Фильм „Ирония судьбы, или С легким паром!“ стал безоговорочным лидером. По версии югорчан, он самый новогодний», — подвели итоги в telegram-канале «Югра официально».
В опросе участвовали еще девять фильмов, среди них — «Джентльмены удачи», «Карнавальная ночь» и «Иван Васильевич меняет профессию». С последним из них у «Иронии судьбы» незначительный разрыв в предпочтениях югорчан.
А самой популярной кинопремьерой у жителей ХМАО стал ремейк советского мультика «Домовенок Кузя». В югорских кинотеатрах он собрал более 2,5 миллионов рублей.
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