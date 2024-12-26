Жители ХМАО выбрали любимый новогодний фильм

Фаворитом среди новогодних фильмов у югорчан стала «Ирония судьбы»
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Югорчане считают «Иронию судьбы» самым новогодним фильмом
Югорчане считают «Иронию судьбы» самым новогодним фильмом Фото:

Любимым новогодним фильмом югорчан стала комедия Эльдара Рязанова «Иронии судьбы, или С легким паром!». Опрос среди праздничных кинолент провел telegram-канал властей ХМАО.

«Фильм „Ирония судьбы, или С легким паром!“ стал безоговорочным лидером. По версии югорчан, он самый новогодний», — подвели итоги в telegram-канале «Югра официально».

В опросе участвовали еще девять фильмов, среди них — «Джентльмены удачи», «Карнавальная ночь» и «Иван Васильевич меняет профессию». С последним из них у «Иронии судьбы» незначительный разрыв в предпочтениях югорчан.

А самой популярной кинопремьерой у жителей ХМАО стал ремейк советского мультика «Домовенок Кузя». В югорских кинотеатрах он собрал более 2,5 миллионов рублей.

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Любимым новогодним фильмом югорчан стала комедия Эльдара Рязанова «Иронии судьбы, или С легким паром!». Опрос среди праздничных кинолент провел telegram-канал властей ХМАО. «Фильм „Ирония судьбы, или С легким паром!“ стал безоговорочным лидером. По версии югорчан, он самый новогодний», — подвели итоги в telegram-канале «Югра официально». В опросе участвовали еще девять фильмов, среди них — «Джентльмены удачи», «Карнавальная ночь» и «Иван Васильевич меняет профессию». С последним из них у «Иронии судьбы» незначительный разрыв в предпочтениях югорчан. А самой популярной кинопремьерой у жителей ХМАО стал ремейк советского мультика «Домовенок Кузя». В югорских кинотеатрах он собрал более 2,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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