Мэр Челябинска рассказал о своих планах на Новый год. Видео

Глава Челябинска Алексей Лошкин с 1 января будет на работе

28 декабря 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин поздравил челябинцев с наступающими праздниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что проведет Новый год в кругу семьи, а 1 января уже будет на службе. Также он поздравил всех челябинцев с наступающими праздниками, передает корреспондент URA.RU. «31 декабря проведу в кругу семьи, а с 1 января буду на службе. Желаю всем жителям Челябинска исполнения желаний в Новом году, провести Новый год в кругу семьи, близких людей, делиться подарками, прекрасным настроением и всего самого наилучшего», — сказал Лошкин. Мэр Челябинска дал ряд поручений главам районов на предстоящие каникулы. Они проследят за безопасностью ледовых городков и своевременной уборкой снега и наледи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что проведет Новый год в кругу семьи, а 1 января уже будет на службе. Также он поздравил всех челябинцев с наступающими праздниками, передает корреспондент URA.RU. «31 декабря проведу в кругу семьи, а с 1 января буду на службе. Желаю всем жителям Челябинска исполнения желаний в Новом году, провести Новый год в кругу семьи, близких людей, делиться подарками, прекрасным настроением и всего самого наилучшего», — сказал Лошкин. Мэр Челябинска дал ряд поручений главам районов на предстоящие каникулы. Они проследят за безопасностью ледовых городков и своевременной уборкой снега и наледи.