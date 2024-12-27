27 декабря 2024

Мэр Челябинска рассказал о своих планах на Новый год. Видео

Глава Челябинска Алексей Лошкин с 1 января будет на работе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Лошкина. Челябинск , лошкин алексей
Алексей Лошкин поздравил челябинцев с наступающими праздниками Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что проведет Новый год в кругу семьи, а 1 января уже будет на службе. Также он поздравил всех челябинцев с наступающими праздниками, передает корреспондент URA.RU.

«31 декабря проведу в кругу семьи, а с 1 января буду на службе. Желаю всем жителям Челябинска исполнения желаний в Новом году, провести Новый год в кругу семьи, близких людей, делиться подарками, прекрасным настроением и всего самого наилучшего», — сказал Лошкин.

Мэр Челябинска дал ряд поручений главам районов на предстоящие каникулы. Они проследят за безопасностью ледовых городков и своевременной уборкой снега и наледи.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что проведет Новый год в кругу семьи, а 1 января уже будет на службе. Также он поздравил всех челябинцев с наступающими праздниками, передает корреспондент URA.RU. «31 декабря проведу в кругу семьи, а с 1 января буду на службе. Желаю всем жителям Челябинска исполнения желаний в Новом году, провести Новый год в кругу семьи, близких людей, делиться подарками, прекрасным настроением и всего самого наилучшего», — сказал Лошкин. Мэр Челябинска дал ряд поручений главам районов на предстоящие каникулы. Они проследят за безопасностью ледовых городков и своевременной уборкой снега и наледи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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