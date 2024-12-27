Мэр Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что проведет Новый год в кругу семьи, а 1 января уже будет на службе. Также он поздравил всех челябинцев с наступающими праздниками, передает корреспондент URA.RU.
«31 декабря проведу в кругу семьи, а с 1 января буду на службе. Желаю всем жителям Челябинска исполнения желаний в Новом году, провести Новый год в кругу семьи, близких людей, делиться подарками, прекрасным настроением и всего самого наилучшего», — сказал Лошкин.
Мэр Челябинска дал ряд поручений главам районов на предстоящие каникулы. Они проследят за безопасностью ледовых городков и своевременной уборкой снега и наледи.
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