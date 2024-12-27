27 декабря 2024

Мигранты, задержанные за попытку подкупа следователя в Коркино, остались в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Элчин Гасимов и Садиг Рустамов останутся в СИЗО до конца зимы Фото:

Граждан Азербайджана Элчина Гасимова и Садига Рустамова, обвиняемых в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область) оставили в СИЗО до 1 февраля 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Гасимова и Рустамова на постановление Центрального райсуда Челябинска, которым им продлен срок содержания под стражей до 1 февраля 2025. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Первым был задержан Гасимов. Предварительно, он пытался подкупить следователя: предлагал сотруднику 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Сотрудник же доложил о факте начальству. По итогу мигрант был задержан на месте преступления. После силовики вышли и на Рустамова.

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Граждан Азербайджана Элчина Гасимова и Садига Рустамова, обвиняемых в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область) оставили в СИЗО до 1 февраля 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Гасимова и Рустамова на постановление Центрального райсуда Челябинска, которым им продлен срок содержания под стражей до 1 февраля 2025. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Первым был задержан Гасимов. Предварительно, он пытался подкупить следователя: предлагал сотруднику 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Сотрудник же доложил о факте начальству. По итогу мигрант был задержан на месте преступления. После силовики вышли и на Рустамова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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