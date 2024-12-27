Мигранты, задержанные за попытку подкупа следователя в Коркино, остались в СИЗО

28 декабря 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Элчин Гасимов и Садиг Рустамов останутся в СИЗО до конца зимы Фото: Анна Майорова © URA.RU Граждан Азербайджана Элчина Гасимова и Садига Рустамова, обвиняемых в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область) оставили в СИЗО до 1 февраля 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Гасимова и Рустамова на постановление Центрального райсуда Челябинска, которым им продлен срок содержания под стражей до 1 февраля 2025. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Первым был задержан Гасимов. Предварительно, он пытался подкупить следователя: предлагал сотруднику 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Сотрудник же доложил о факте начальству. По итогу мигрант был задержан на месте преступления. После силовики вышли и на Рустамова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждан Азербайджана Элчина Гасимова и Садига Рустамова, обвиняемых в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область) оставили в СИЗО до 1 февраля 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Гасимова и Рустамова на постановление Центрального райсуда Челябинска, которым им продлен срок содержания под стражей до 1 февраля 2025. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Первым был задержан Гасимов. Предварительно, он пытался подкупить следователя: предлагал сотруднику 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Сотрудник же доложил о факте начальству. По итогу мигрант был задержан на месте преступления. После силовики вышли и на Рустамова.