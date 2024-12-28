Новый пермский Театр-Тятрик отменил показы спектакля «Алиса в стране чудес»

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Первый показ выявил недостатки спектакля
Первый показ выявил недостатки спектакля Фото:

Первый показ мультимедийного спектакля «Алиса в стране чудес» в новом пермском театре для детей оказался не самым удачным. Несмотря на то, что билеты на декабрь и январь уже раскуплены, Театр-Тятрик отменяет представления.

«Состоялась премьера мультимедийного спектакля „Алиса в стране чудес“. Благодаря полученной обратной связи стало понятно, что спектаклю требуется время до полноценной встречи с публикой: сложная техническая „начинка“ премьеры должна работать безупречно, чтобы создавать нужный эффект сказочности происходящего», — сообщает театр в соцсетях.

В течение месяца показы спектакля будут проходить в закрытом режиме — только для приглашенных зрителей. В театре говорят, что это позволит отточить все тонкости шоу: «Постановочной группе и артистам „Алисы в стране чудес“ необходимо выверить каждый „шаг“ в пространстве постановки. Закрытые показы на приглашенных зрителей помогут сделать „Алису“ Театра-Тятрика точнее, ярче и эффектнее». Тем, кто купил билеты на спектакль, театр обещает вернуть деньги, а также подарить сертификаты на билеты.

Театр-Тятрик — это новый проект Театра-Театра. На открывшейся в конце декабря сцене будут показывать детские и семейные спектакли. Также здесь заработает кафе и школа актерского мастерства. «Алиса в стране чудес» — главная премьера нового театра. Это мультимедийное интерактивная опера. Зритель во время показа не сидит в зале, а вместе с героями перемещается по лабиринту с различными инсталляциями.

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Первый показ мультимедийного спектакля «Алиса в стране чудес» в новом пермском театре для детей оказался не самым удачным. Несмотря на то, что билеты на декабрь и январь уже раскуплены, Театр-Тятрик отменяет представления. «Состоялась премьера мультимедийного спектакля „Алиса в стране чудес“. Благодаря полученной обратной связи стало понятно, что спектаклю требуется время до полноценной встречи с публикой: сложная техническая „начинка“ премьеры должна работать безупречно, чтобы создавать нужный эффект сказочности происходящего», — сообщает театр в соцсетях. В течение месяца показы спектакля будут проходить в закрытом режиме — только для приглашенных зрителей. В театре говорят, что это позволит отточить все тонкости шоу: «Постановочной группе и артистам „Алисы в стране чудес“ необходимо выверить каждый „шаг“ в пространстве постановки. Закрытые показы на приглашенных зрителей помогут сделать „Алису“ Театра-Тятрика точнее, ярче и эффектнее». Тем, кто купил билеты на спектакль, театр обещает вернуть деньги, а также подарить сертификаты на билеты. Театр-Тятрик — это новый проект Театра-Театра. На открывшейся в конце декабря сцене будут показывать детские и семейные спектакли. Также здесь заработает кафе и школа актерского мастерства. «Алиса в стране чудес» — главная премьера нового театра. Это мультимедийное интерактивная опера. Зритель во время показа не сидит в зале, а вместе с героями перемещается по лабиринту с различными инсталляциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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