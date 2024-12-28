Водитель пассажирского автобуса в Челябинске 28 декабря сбил мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«ДТП произошло 28 декабря около дома №65 по Комсомольскому проспекту в Челябинске. Мужчина, управляя транспортным средством Лиаз, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пешеход получил травмы. На водителя автобуса составлен административный протокол по части первой статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на красный сигнал светофора), статьи 12.18 КоАП РФ (за непредоставление преимущества пешеходу). Сотрудники Госавтоинспекции также совершат профилактический визит компанию, которая обслуживает маршрут.
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