В ДТП на трассе А-310 пострадали четыре человека, двое из них - дети
На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан в ДТП пострадали двое детей. Как уточнили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», столкновение произошло вблизи Южноуральска.
«На км 92 трассы А-310 произошло столкновение двух легковых автомобилей. На месте работали ГАИ, скорая медицинская помощь и МЧС», — сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».
Как URA.RU сообщили читатели, в ДТП пострадало четыре человека. Двое из них — дети.
В ведомстве сообщили, что встречное столкновение произошло вблизи Южноуральска
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!