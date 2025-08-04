На трассе между Челябинском и Казахстаном в ДТП пострадали двое детей. Фото

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В ДТП на трассе А-310 пострадали четыре человека, двое из них - дети
В ДТП на трассе А-310 пострадали четыре человека, двое из них - дети Фото:

На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан в ДТП пострадали двое детей. Как уточнили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», столкновение произошло вблизи Южноуральска.

«На км 92 трассы А-310 произошло столкновение двух легковых автомобилей. На месте работали ГАИ, скорая медицинская помощь и МЧС», — сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

Как URA.RU сообщили читатели, в ДТП пострадало четыре человека. Двое из них — дети.

В ведомстве сообщили, что встречное столкновение произошло вблизи Южноуральска
В ведомстве сообщили, что встречное столкновение произошло вблизи Южноуральска
Фото:

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На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан в ДТП пострадали двое детей. Как уточнили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», столкновение произошло вблизи Южноуральска. «На км 92 трассы А-310 произошло столкновение двух легковых автомобилей. На месте работали ГАИ, скорая медицинская помощь и МЧС», — сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». Как URA.RU сообщили читатели, в ДТП пострадало четыре человека. Двое из них — дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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