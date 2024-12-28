Замгубернатора ХМАО Огородникова проводит аудит креативных индустрий. Инсайд

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Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова проводит аудит в одной из самых непростых сфер
Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова проводит аудит в одной из самых непростых сфер Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова занялась аудитом креативных индустрий (КИ). Источник URA.RU в политическом истеблишменте отмечает, что КИ и крупные инвестпроекты постепенно могут войти в сферу подконтрольных ей отраслей.

«Уже во время послания губернатора Руслана Кухарука стало понятно, что у креативных индустрий теперь два куратора — зам по промышленности Наталья Огородникова и зам по экономике Сергей Афанасьев. Пилотным проектом станет внедрения ярмарок местных производителей под общим югорским брендом. Глава региона недоволен, как выстроена работа и в КИ, и по инвестпроектам, и во время послания он открыто заявил, что Югра не занимает лидирующие позиции рейтингов, так что сферы ждет глобальная перестройка. Ей и займется Огородникова», — отмечает инсайдер.

Другой собеседник отмечает, что контроль над креативными индустриями в Югре до сих пор рассредоточен между разными кураторами, зачастую из противоборствующих кланов или департаментов, находящихся в подчинении не у одного заместителя губернатора. Влияет на сферу и депкульт, и молодежка, и депэконом, и подведомственные учреждения.

При этом, югорский стенд на одной из знаковых выставок ремесленников в Москве «Ладья» демонстрирует скромные циновки и пару шкатулок из бересты. Так позиционирует округ Центр ремесел, который недавно со скандалом покинул клан бывшего директора Ольги Бубновене. По соседству со стендом ЦР новый проект дочери Бубновене — Ксении Илауски, активно использующей традиционные хантыйские принты на свитшотах. «И рядом на контрасте один из крутейших стартапов соседей по „матрешке“ — проект „Тюменский ковер“. Похоже, ХМАО где-то не там свернул, и надо пересматривать всю систему КИ, чтобы она приносила прибыль, а не просто была для галочки», — замечают ремесленники.

В департамент внутренней политики направлен запрос о будущем сферы и авторских правах на работы мастеров ЦР. Ответ ожидается.

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Заместитель губернатора ХМАО Наталья Огородникова занялась аудитом креативных индустрий (КИ). Источник URA.RU в политическом истеблишменте отмечает, что КИ и крупные инвестпроекты постепенно могут войти в сферу подконтрольных ей отраслей. «Уже во время послания губернатора Руслана Кухарука стало понятно, что у креативных индустрий теперь два куратора — зам по промышленности Наталья Огородникова и зам по экономике Сергей Афанасьев. Пилотным проектом станет внедрения ярмарок местных производителей под общим югорским брендом. Глава региона недоволен, как выстроена работа и в КИ, и по инвестпроектам, и во время послания он открыто заявил, что Югра не занимает лидирующие позиции рейтингов, так что сферы ждет глобальная перестройка. Ей и займется Огородникова», — отмечает инсайдер. Другой собеседник отмечает, что контроль над креативными индустриями в Югре до сих пор рассредоточен между разными кураторами, зачастую из противоборствующих кланов или департаментов, находящихся в подчинении не у одного заместителя губернатора. Влияет на сферу и депкульт, и молодежка, и депэконом, и подведомственные учреждения. При этом, югорский стенд на одной из знаковых выставок ремесленников в Москве «Ладья» демонстрирует скромные циновки и пару шкатулок из бересты. Так позиционирует округ Центр ремесел, который недавно со скандалом покинул клан бывшего директора Ольги Бубновене. По соседству со стендом ЦР новый проект дочери Бубновене — Ксении Илауски, активно использующей традиционные хантыйские принты на свитшотах. «И рядом на контрасте один из крутейших стартапов соседей по „матрешке“ — проект „Тюменский ковер“. Похоже, ХМАО где-то не там свернул, и надо пересматривать всю систему КИ, чтобы она приносила прибыль, а не просто была для галочки», — замечают ремесленники. В департамент внутренней политики направлен запрос о будущем сферы и авторских правах на работы мастеров ЦР. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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