Бригады «Россети Урал» очищают ЛЭП в Пермском крае после ледяных дождей

Работы ведутся, чтобы не допустить аварийных отключений
Специалисты «Россети Урал» борются с обледенением ЛЭП в Прикамье после прошедших ледяных дождей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании.
«Филиал „Россети Урал“ — „Пермэнерго“ принимает активные меры по предотвращению и ликвидации гололедных образований на проводах воздушных линий электропередачи. Необходимость проведения работ вызвана неблагоприятными метеорологическими явлениями», — пояснили собеседники агентства.
По данным энергетиков, самая сложная обстановка сложилась в зоне ответственности Чусовских электросетей. Регион накрыло ледяными дождями в середине декабря.
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