28 декабря 2024

Бригады «Россети Урал» очищают ЛЭП в Пермском крае после ледяных дождей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы ведутся, чтобы не допустить аварийных отключений
Работы ведутся, чтобы не допустить аварийных отключений Фото:

Специалисты «Россети Урал» борются с обледенением ЛЭП в Прикамье после прошедших ледяных дождей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании.

«Филиал „Россети Урал“ — „Пермэнерго“ принимает активные меры по предотвращению и ликвидации гололедных образований на проводах воздушных линий электропередачи. Необходимость проведения работ вызвана неблагоприятными метеорологическими явлениями», — пояснили собеседники агентства.

По данным энергетиков, самая сложная обстановка сложилась в зоне ответственности Чусовских электросетей. Регион накрыло ледяными дождями в середине декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты «Россети Урал» борются с обледенением ЛЭП в Прикамье после прошедших ледяных дождей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании. «Филиал „Россети Урал“ — „Пермэнерго“ принимает активные меры по предотвращению и ликвидации гололедных образований на проводах воздушных линий электропередачи. Необходимость проведения работ вызвана неблагоприятными метеорологическими явлениями», — пояснили собеседники агентства. По данным энергетиков, самая сложная обстановка сложилась в зоне ответственности Чусовских электросетей. Регион накрыло ледяными дождями в середине декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...