Третье авиапроисшествие за последние 24 часа: в Осло Boeing совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании KLM совершил аварийную посадку в Осло
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При посадке самолет выкатился за пределы полосы
При посадке самолет выкатился за пределы полосы Фото:

Самолет авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, выполнивший рейс из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку непосредственно после взлета. Об этом сообщили представители авиакомпании. Отмечается, что это третий инцидент с участием воздушного транспорта за последние сутки.

«Во время взлета рейса KL1204 из Осло в Амстердам был слышен громкий шум. Экипаж принял решение направить самолет в аэропорт Сандефьорд. После приземления на малой скорости Boeing 737 выкатился за пределы полосы в траву», — передает авиакомпания.

Все 176 пассажира и шесть членов экипажа не пострадали и находятся под медицинским наблюдением. По предварительной информации, инцидент произошел из-за неисправности гидравлической системы.

Ранее самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в Южной Корее. Согласно последней информации, жертвами происшествия стали 151 человек. Вероятность того, что причиной аварии стали птицы, крайне мала, сообщает МК. Кроме того, в канадской провинции произошел инцидент с пассажирским самолетом, который завершился возгоранием. Воздушное судно Air Canada 2259, принадлежащее авиакомпании PAL, столкнулось с проблемой при посадке из-за нераскрытой шины шасси, передает МК.

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Самолет авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, выполнивший рейс из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку непосредственно после взлета. Об этом сообщили представители авиакомпании. Отмечается, что это третий инцидент с участием воздушного транспорта за последние сутки. «Во время взлета рейса KL1204 из Осло в Амстердам был слышен громкий шум. Экипаж принял решение направить самолет в аэропорт Сандефьорд. После приземления на малой скорости Boeing 737 выкатился за пределы полосы в траву», — передает авиакомпания. Все 176 пассажира и шесть членов экипажа не пострадали и находятся под медицинским наблюдением. По предварительной информации, инцидент произошел из-за неисправности гидравлической системы. Ранее самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в Южной Корее. Согласно последней информации, жертвами происшествия стали 151 человек. Вероятность того, что причиной аварии стали птицы, крайне мала, сообщает МК. Кроме того, в канадской провинции произошел инцидент с пассажирским самолетом, который завершился возгоранием. Воздушное судно Air Canada 2259, принадлежащее авиакомпании PAL, столкнулось с проблемой при посадке из-за нераскрытой шины шасси, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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