После заключения мирного соглашения Украина не станет мирной страной, в течение десятилетий конфликт будет продолжать обостряться. Об этом сообщил один из лучших российских специалистов по международной проблематике реалистической направленности — профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Тимофей Бордачев.
«Давайте будем смотреть правде в глаза — переговоры и даже некое соглашение — это не значит, что настал День Победы и все кончилось, герои возвращаются по домам к своим семьям и начинают мирную жизнь. Так не будет. Нас ждут десятилетия вялотекущего конфликта, который периодически будет обостряться», — заявил Бордачев. Его слова передает MK.RU.
Также профессор ВШЭ отметил, что западные страны не верят в Украину. Они смотрят на страну только в качестве пространства для ресурсного освоения. Однако подобное не устраивает Россию, потому что неограниченное извлечение ресурсов предполагает политический контроль над Киевом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда Россия достигнет всех поставленных в ней задач — демилитаризация и денацификация. Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что РФ близка к достижению всех поставленных на СВО целей, передает «Национальная служба новостей».
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