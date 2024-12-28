28 декабря 2024

В самолете Utair из Сургута в Уфу треснуло лобовое стекло

© Служба новостей «URA.RU»
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У самолета Utair треснуло внешнее стекло в кабине пилота
У самолета Utair треснуло внешнее стекло в кабине пилота Фото:

В самолете Utair, следующем по рейсу Сургут — Уфа, треснуло лобовое стекло. В этот момент воздушное судно находилось в полете.

«ХМАО, район аэродрома Сургут. КВС доложил растрескивание внешнего стекла со стороны КВС… Самолет В-738, RA-73698, рейс UTA103 Сургут — Уфа. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания Utair ‚‘ — передает telegram-канал Aviaincident.

Пилот сигнал срочности не подавал и следовал согласно плану. URA.RU отправило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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В самолете Utair, следующем по рейсу Сургут — Уфа, треснуло лобовое стекло. В этот момент воздушное судно находилось в полете. «ХМАО, район аэродрома Сургут. КВС доложил растрескивание внешнего стекла со стороны КВС… Самолет В-738, RA-73698, рейс UTA103 Сургут — Уфа. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания Utair ‚‘ — передает telegram-канал Aviaincident. Пилот сигнал срочности не подавал и следовал согласно плану. URA.RU отправило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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