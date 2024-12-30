30 декабря 2024
29 декабря 2024

Огонь унес жизни девяти детей: МЧС раскрыло число жертв пожаров в Пермском крае

В течение 2024 года на пожарах в Пермском крае погибли 167 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть возгораний произошла в жилых помещениях
Большая часть возгораний произошла в жилых помещениях Фото:

В 2024 году на территории Прикамья были зафиксированы 3618 пожаров, в результате которых погибли 167 человек. Печальную статистику озвучила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Огонь унес 167 жизней в Пермском каре в 2024 году. Из них девять — это дети. Еще 247 человек получили травмы, в том числе — 33 ребенка», — пояснили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев были спасены 763 человека. В качестве основных причин пожаров названы: неосторожное обращение с огнем (35%), нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования (33%) и возгорание печей (15%).

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В 2024 году на территории Прикамья были зафиксированы 3618 пожаров, в результате которых погибли 167 человек. Печальную статистику озвучила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Огонь унес 167 жизней в Пермском каре в 2024 году. Из них девять — это дети. Еще 247 человек получили травмы, в том числе — 33 ребенка», — пояснили в ведомстве. Благодаря оперативным действиям огнеборцев были спасены 763 человека. В качестве основных причин пожаров названы: неосторожное обращение с огнем (35%), нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования (33%) и возгорание печей (15%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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