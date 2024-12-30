Огонь унес жизни девяти детей: МЧС раскрыло число жертв пожаров в Пермском крае

Большая часть возгораний произошла в жилых помещениях
В 2024 году на территории Прикамья были зафиксированы 3618 пожаров, в результате которых погибли 167 человек. Печальную статистику озвучила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Огонь унес 167 жизней в Пермском каре в 2024 году. Из них девять — это дети. Еще 247 человек получили травмы, в том числе — 33 ребенка», — пояснили в ведомстве.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев были спасены 763 человека. В качестве основных причин пожаров названы: неосторожное обращение с огнем (35%), нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования (33%) и возгорание печей (15%).
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