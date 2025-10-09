Пермская компания анонсировала выпуск умных браслетов для выявления наркотиков

В Перми разработали экосистему, с помощью которой можно отслеживать здоровье сотрудников компаний и предприятий. Аппарат контроля персонала получил название «Алко-Инспектор+». Его придумала компания «Градиент». Устройство уже способно определить признаки алкогольного опьянения. До конца текущего года его наделят новыми функциями. С помощью «умных» браслетов, надетых на руку, устройство сможет выявлять наркотики в организме человека. Об этом URA.RU рассказали представители компании.
«Умный браслет станет частью экосистемы. Он сможет контролировать здоровье сотрудников более, чем по 35 параметрам. Например, браслет будет фиксировать потоотделение, изменения пульса, гидратацию и другие показатели. Признаки употребления наркотических веществ она определит по физиологическим маркерам (тремор лица, расширенные зрачки, изменение интонации, анализ дыхания). Для реализации этой функции разработчики „Градиента“ создали „математическую модель неинвазивной детекции“, — пояснили агентству в „Градиенте“.
URA.RU рассказывало, что аппарат для выявления признаков алкоголя у человека пермская компания разработала в 2022 году. Сейчас более 50 «Алко-Инспекторов» используют компании в разных регионах России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.