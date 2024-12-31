31 декабря 2024
30 декабря 2024

Пассажиров первого январского рейса из аэропорта Сургута провожали Дед Мороз и Снегурочка. Видео

Аэропорт Сургута подготовил подарки для пассажиров первого рейса в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз и Снегурочка поздравили первых пассажиров январского рейса в аэропорту Сургута
Дед Мороз и Снегурочка поздравили первых пассажиров январского рейса в аэропорту Сургута Фото:

Первый рейс 2025 года из аэропорта Сургута (ХМАО) стал праздничным событием: пассажиров, летящих в Сочи, провожали Дед Мороз и Снегурочка. На регистрации прошла викторина, где разыграли три сертификата от Utair по пять тысяч миль, а всех гостей угощали шоколадом с предсказаниями. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба аэропорта.

«На регистрации прошла викторина, где разыграли три сертификата по пять тысяч миль. Пассажиров ждали сладкие угощения — шоколад с предсказаниями, а на посадке их встречали бортпроводники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые также угощали детей сладостями», — рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.

Рейсом UT511 отправились 178 человек. В поздравлении путешественников участвовал экипаж рейса, командир самолета поздравил путешественников с Новым годом.

Ранее URA.RU писало, что аэропорт ХМАО подарил бесплатные полеты на самолетах Utair полумиллионному пассажиру. Счастливицей оказалась жительница Белоярского, которая собиралась в путешествие вместе с дочерью и собакой.

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Первый рейс 2025 года из аэропорта Сургута (ХМАО) стал праздничным событием: пассажиров, летящих в Сочи, провожали Дед Мороз и Снегурочка. На регистрации прошла викторина, где разыграли три сертификата от Utair по пять тысяч миль, а всех гостей угощали шоколадом с предсказаниями. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба аэропорта. «На регистрации прошла викторина, где разыграли три сертификата по пять тысяч миль. Пассажиров ждали сладкие угощения — шоколад с предсказаниями, а на посадке их встречали бортпроводники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые также угощали детей сладостями», — рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Рейсом UT511 отправились 178 человек. В поздравлении путешественников участвовал экипаж рейса, командир самолета поздравил путешественников с Новым годом. Ранее URA.RU писало, что аэропорт ХМАО подарил бесплатные полеты на самолетах Utair полумиллионному пассажиру. Счастливицей оказалась жительница Белоярского, которая собиралась в путешествие вместе с дочерью и собакой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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