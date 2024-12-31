Первый рейс 2025 года из аэропорта Сургута (ХМАО) стал праздничным событием: пассажиров, летящих в Сочи, провожали Дед Мороз и Снегурочка. На регистрации прошла викторина, где разыграли три сертификата от Utair по пять тысяч миль, а всех гостей угощали шоколадом с предсказаниями. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба аэропорта.
«На регистрации прошла викторина, где разыграли три сертификата по пять тысяч миль. Пассажиров ждали сладкие угощения — шоколад с предсказаниями, а на посадке их встречали бортпроводники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые также угощали детей сладостями», — рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Рейсом UT511 отправились 178 человек. В поздравлении путешественников участвовал экипаж рейса, командир самолета поздравил путешественников с Новым годом.
Ранее URA.RU писало, что аэропорт ХМАО подарил бесплатные полеты на самолетах Utair полумиллионному пассажиру. Счастливицей оказалась жительница Белоярского, которая собиралась в путешествие вместе с дочерью и собакой.
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