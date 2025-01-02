02 января 2025

Пермякам рассказали, как помочь отдохнуть в каникулы школьникам

Пермский Роспотребнадзор: укреплению здоровья детей способствует качество сна
© Служба новостей «URA.RU»
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В каникулы важно соблюдать режим дня
В каникулы важно соблюдать режим дня Фото:

Для того, чтобы отдых ребенка в зимние каникулы и новогодние праздники прошел продуктивно, необходима его правильная организация, напоминает пермякам управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Укреплению здоровья детей способствуют количество и качество сна, регулярное, разнообразное, полноценное питание, двигательная активность и прогулки на свежем воздухе.

«Время отхода ко сну можно сдвинуть на час-полтора, желательно чтобы ребенок ложился не позднее одиннадцати вечера. Норма сна для школьников 9-10 часов, если спать дольше, появятся чувство вялости, разбитости. Утро должно начинаться с зарядки», — рекомендуют в ведомстве.

Не лишайте ребенка привычных ему способов проведения досуга — мультфильмов и компьютера. Однако необходимо соблюдать разумные сроки использования гаджетов дома. Время их использования не должно превышать более 40 минут в день для детей младшего школьного возраста и 1 час 20 минут в день для детей старшего школьного возраста.

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Для того, чтобы отдых ребенка в зимние каникулы и новогодние праздники прошел продуктивно, необходима его правильная организация, напоминает пермякам управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Укреплению здоровья детей способствуют количество и качество сна, регулярное, разнообразное, полноценное питание, двигательная активность и прогулки на свежем воздухе. «Время отхода ко сну можно сдвинуть на час-полтора, желательно чтобы ребенок ложился не позднее одиннадцати вечера. Норма сна для школьников 9-10 часов, если спать дольше, появятся чувство вялости, разбитости. Утро должно начинаться с зарядки», — рекомендуют в ведомстве. Не лишайте ребенка привычных ему способов проведения досуга — мультфильмов и компьютера. Однако необходимо соблюдать разумные сроки использования гаджетов дома. Время их использования не должно превышать более 40 минут в день для детей младшего школьного возраста и 1 час 20 минут в день для детей старшего школьного возраста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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