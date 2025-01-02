Свердловскую трассу замело снегопадом

Из-за снегопада на трассе Богданович — Гарашкинское ввели ограничения

03 января 2025 в 11:05 Размер текста - 17 +

Дорога стала опасной для водителей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за сильного снегопада и возникшей опасности на трассе Богданович — Гарашкинское ввели временные ограничения для водителей. Об этом URA.RU сообщила ГАИ региона. «С 1 по 6 километр автодороги Богданович — Гарашкинское вводятся временные ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. Там высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см), что делает движение небезопасным. Также на данном отрезке наблюдаются сильные боковые ветра, создающие переметы, усложняя условия вождения», — объяснили инспекторы. Они подчеркнули, что водители могут продолжать движение по опасному участку, но соблюдая особую осторожность. Ограничения снимут сразу же, как только дорога будет приведена в нормальное состояние. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за сильного снегопада и возникшей опасности на трассе Богданович — Гарашкинское ввели временные ограничения для водителей. Об этом URA.RU сообщила ГАИ региона. «С 1 по 6 километр автодороги Богданович — Гарашкинское вводятся временные ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. Там высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см), что делает движение небезопасным. Также на данном отрезке наблюдаются сильные боковые ветра, создающие переметы, усложняя условия вождения», — объяснили инспекторы. Они подчеркнули, что водители могут продолжать движение по опасному участку, но соблюдая особую осторожность. Ограничения снимут сразу же, как только дорога будет приведена в нормальное состояние.