02 января 2025

Свердловскую трассу замело снегопадом

Из-за снегопада на трассе Богданович — Гарашкинское ввели ограничения
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога стала опасной для водителей (архивное фото) Фото:

Из-за сильного снегопада и возникшей опасности на трассе Богданович — Гарашкинское ввели временные ограничения для водителей. Об этом URA.RU сообщила ГАИ региона.

«С 1 по 6 километр автодороги Богданович — Гарашкинское вводятся временные ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. Там высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см), что делает движение небезопасным. Также на данном отрезке наблюдаются сильные боковые ветра, создающие переметы, усложняя условия вождения», — объяснили инспекторы.

Они подчеркнули, что водители могут продолжать движение по опасному участку, но соблюдая особую осторожность. Ограничения снимут сразу же, как только дорога будет приведена в нормальное состояние.

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Из-за сильного снегопада и возникшей опасности на трассе Богданович — Гарашкинское ввели временные ограничения для водителей. Об этом URA.RU сообщила ГАИ региона. «С 1 по 6 километр автодороги Богданович — Гарашкинское вводятся временные ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. Там высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см), что делает движение небезопасным. Также на данном отрезке наблюдаются сильные боковые ветра, создающие переметы, усложняя условия вождения», — объяснили инспекторы. Они подчеркнули, что водители могут продолжать движение по опасному участку, но соблюдая особую осторожность. Ограничения снимут сразу же, как только дорога будет приведена в нормальное состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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