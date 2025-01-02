Свердловскую трассу замело снегопадом

Из-за сильного снегопада и возникшей опасности на трассе Богданович — Гарашкинское ввели временные ограничения для водителей. Об этом URA.RU сообщила ГАИ региона.
«С 1 по 6 километр автодороги Богданович — Гарашкинское вводятся временные ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. Там высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см), что делает движение небезопасным. Также на данном отрезке наблюдаются сильные боковые ветра, создающие переметы, усложняя условия вождения», — объяснили инспекторы.
Они подчеркнули, что водители могут продолжать движение по опасному участку, но соблюдая особую осторожность. Ограничения снимут сразу же, как только дорога будет приведена в нормальное состояние.
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