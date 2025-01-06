06 января 2025

Всероссийский день фигурного катания пройдет в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по фигурному катанию
Пермяки смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по фигурному катанию Фото:

На Бионорд Катке на площади перед Театром-Театром в Перми пройдет «Всероссийский день фигурного катания». Мероприятие состоится 8 января, сообщает минспорта Пермского края. 

«Показательные выступления представят воспитанники спортивных школ олимпийского резерва „Орленок“ и „Старт“. В программе одиночное и синхронное катание на коньках, а также выступление танцевальных дуэтов», — говорится на странице министерства в социальной сети «Вконтакте». 

Уточняется, что во время сеансов массовых катаний с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 18:00 все желающие смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по фигурному катанию, которые проведут мастера спорта России. Для участия в массовом катании необходима предварительная регистрация по ссылке

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермь попала в топ городов-миллионников с самыми дорогими катками. Катание со своими коньками здесь стоит примерно 285 рублей. Стоимость проката выше лишь в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. А еще редакция агентства поделилась адресами, где можно покататься на коньках в Перми. В их числе один из старейших катков краевой столицы — на стадионе «Трудовые резервы». Он запомнился пермякам огромными очередями из сотен желающих активно провести досуг. 

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На Бионорд Катке на площади перед Театром-Театром в Перми пройдет «Всероссийский день фигурного катания». Мероприятие состоится 8 января, сообщает минспорта Пермского края.  «Показательные выступления представят воспитанники спортивных школ олимпийского резерва „Орленок“ и „Старт“. В программе одиночное и синхронное катание на коньках, а также выступление танцевальных дуэтов», — говорится на странице министерства в социальной сети «Вконтакте».  Уточняется, что во время сеансов массовых катаний с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 18:00 все желающие смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по фигурному катанию, которые проведут мастера спорта России. Для участия в массовом катании необходима предварительная регистрация по ссылке.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермь попала в топ городов-миллионников с самыми дорогими катками. Катание со своими коньками здесь стоит примерно 285 рублей. Стоимость проката выше лишь в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. А еще редакция агентства поделилась адресами, где можно покататься на коньках в Перми. В их числе один из старейших катков краевой столицы — на стадионе «Трудовые резервы». Он запомнился пермякам огромными очередями из сотен желающих активно провести досуг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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