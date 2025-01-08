08 января 2025

Спасатели обнаружили тело директора правительственной компании ХМАО, пропавшего на реке

Труп директора УПТОиК, пропавшего ночью на снегоходе, нашли спасатели в Иртыше
© Служба новостей «URA.RU»
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В акватории Иртыша под Ханты-Мансийском обнаружено тело мужчины, который на новогодних каникулах уехал в сторону дач на снегоходе и перестал выходить на связь. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что погибшего опознали как директора бывшего ГУП, а ныне АО «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации» Альфиса Сахабиева.

«Сахабиев, директор АО „УПТОиК“, занимающегося речными перевозками в акватории Иртыша и подконтрольного „Северречфлоту“, пропал ночью 3 января. Он выехал на снегоходе в сторону СОТ „Аграрник“. Поиски шли несколько дней, труп без следов насильственной смерти нашли 8 января», — сообщает источник.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили обнаружение в акватории тела пропавшего на снегоходе мужчины 1988 года рождения без признаков насильственной смерти, однако персональные данные и иные подробности раскрывать отказались. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Югре сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

По одной из версий, которой делятся источники агентства, снегоход угодил в полынью. Гибель Сахабиева подтвердили несколько источников на условиях анонимности. Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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В акватории Иртыша под Ханты-Мансийском обнаружено тело мужчины, который на новогодних каникулах уехал в сторону дач на снегоходе и перестал выходить на связь. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что погибшего опознали как директора бывшего ГУП, а ныне АО «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации» Альфиса Сахабиева. «Сахабиев, директор АО „УПТОиК“, занимающегося речными перевозками в акватории Иртыша и подконтрольного „Северречфлоту“, пропал ночью 3 января. Он выехал на снегоходе в сторону СОТ „Аграрник“. Поиски шли несколько дней, труп без следов насильственной смерти нашли 8 января», — сообщает источник. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили обнаружение в акватории тела пропавшего на снегоходе мужчины 1988 года рождения без признаков насильственной смерти, однако персональные данные и иные подробности раскрывать отказались. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Югре сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. По одной из версий, которой делятся источники агентства, снегоход угодил в полынью. Гибель Сахабиева подтвердили несколько источников на условиях анонимности. Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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