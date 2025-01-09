09 января 2025

Умер пермский художник по свету и лауреат «Золотой Маски» Сергей Васильев

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Сергей Васильев скончался 8 января в возрасте 52-х лет
Сергей Васильев скончался 8 января в возрасте 52-х лет Фото:

Художник по свету Сергей Васильев, известный своим сотрудничеством с пермскими театрами, скончался 8 января на 53-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

«Сергей сотрудничал с крупнейшими театрами, и каждая его постановка обладала особой аурой. С большой благодарностью и теплотой мы вспоминаем сегодня Сергея и выражаем искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Это наша общая невосполнимая утрата», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале театра.

Васильев оставил след в мире театрального искусства. Он сотрудничал с крупнейшими музыкальными и драматическими театрами. Для Пермского театра оперы и балета он создал световые партитуры для таких спектаклей как «Путеводитель по балету» и «Любовь к трем апельсинам», последний из которых был удостоен премии «Золотая Маска».

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Художник по свету Сергей Васильев, известный своим сотрудничеством с пермскими театрами, скончался 8 января на 53-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Пермского театра оперы и балета. «Сергей сотрудничал с крупнейшими театрами, и каждая его постановка обладала особой аурой. С большой благодарностью и теплотой мы вспоминаем сегодня Сергея и выражаем искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Это наша общая невосполнимая утрата», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале театра. Васильев оставил след в мире театрального искусства. Он сотрудничал с крупнейшими музыкальными и драматическими театрами. Для Пермского театра оперы и балета он создал световые партитуры для таких спектаклей как «Путеводитель по балету» и «Любовь к трем апельсинам», последний из которых был удостоен премии «Золотая Маска».
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© Служба новостей «URA.RU»
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