Бесплатные кинопоказы устраивает Пермская синематека в «Кристалле»

В Перми в кинозалах молодежного центра «Кристалл» в субботу будут показывать бесплатное кино, а на ул. Пермской пройдет музыкальный праздник. В «Молоте» всех ждет шоу «Битва роботов». Подробности — в обзоре URA.RU.
23 августа
Ночь кино в «Кристалле»
Пермская синематека присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино» и устраивает три бесплатных показа. В «Кристалле» пермяки смогут посмотреть: в 15:00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+), в 17:30 — «Пророк. История Александра Пушкина» (18+), в 20:30 — «Группа крови» (18+). Чтобы попасть на «Ночь кино», пишите в сообщения группы Пермской синематеки в соцсети «ВКонтакте» кодовое слово «ночь».
«Битва роботов» в «Молоте»
В эту субботу стартует новый сезон чемпионата «Битва роботов». В УДС молот на рингах сойдутся в поединках боевые машины от инженеров разных стран. В рамках дневного шоу битва мини-роботов стартует в 10:40, а тяжеловесов — в 12:00. Вечером соревнования продолжатся в 16:50. Организаторы призывают приходить раньше, так как каждый из блоков начнется с эффектного шоу-пролога.
«Музыкальный квартал» (0+) на Пермской
В субботу с 15:00 до 20:00 на ул. Пермской в квартале между улицами Сибирская и Газеты «Звезда» пройдет музыкальный праздник. Выступят Иван Неугомонный (рэп с пермским характером), ученики городских школ искусств, балалаечник Николай Городилов, музыканты ансамбля «Ярмарка». Вечер завершит электронная музыка: DJ Евгения Gibi, DJ Луценко, DJ Рома Raze. На площадке будут работать школьный базар, ярмарка дополнительного образования, мастер-классы по художественно-прикладному творчеству и гастрономическая зона. Для желающих проведут бесплатные экскурсии по историческому центру Перми. На них можно записаться здесь.
24 августа
Открытие сезона в опере
Пермский театр оперы и балета в воскресенье открывает 154 сезон. На сцене представят оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» (12+). «Это вершина творчества Чайковского и трагическая кульминация музыкального театра эпохи романтизма», — отмечают в Пермской опере.
