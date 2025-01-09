В ХМАО появились новые льготы для аборигенов

С января в ХМАО начали действовать новые меры поддержки для коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщил официальный telegram-канал окружных властей.
«Новые меры поддержки коренных малочисленных народов Севера вступили в силу в Югре с 1 января 2025 года. Увеличена финансовая помощь молодым специалистам на обустройство быта в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности до 300 000 рублей, повышена компенсация на приобретение северных оленей до 20 000 рублей, в перечень компенсируемых материально-технических средств добавлены спасательные жилеты», — указано в публикации.
Льготы разработаны по поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука с учётом мнений самих представителей этих народов, общественников и экспертов. Глава региона отметил, что нужно создать единую платформу, где собраны все меры помощи.
«Необходимо сделать карту всех мер поддержки, которые есть для представителей коренных народов Севера, по каждому направлению, по поддержке тех, кто занимается традиционными видами деятельности, и других. Кроме того, нужно посмотреть соразмерность всех мер, которые существуют, а также проверить их на адресность», — отметил Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО предложила расширить гарантии КМНС. Окружной уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова предложила устранить правовую коллизию, возникшую при назначении пенсий представителям коренных и малочисленных народов России.
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