Напавший на школу в Курске подросток цитировал записи челябинца

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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, зима, ученики, дети, школа, школьники, 30 школа
Подросток цитировал челябинца, также напавшего на школу (архивное фото) Фото:
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Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Напавший 10 января на школу в Курске 16-летний молодой человек цитировал записи подростка, который совершил нападение на школу в сентябре 2024 года. Он использовал нецензурную лексику и сообщил о своих планах в школьный чат.

«Перед нападением на школу 16-летний Илья отправил свой „манифест“ в школьный чат. В своем манифесте он цитировал записи Романа, напавшего ранее на школу в Челябинске», — указывает telegram-канал «SHOT».

В школьный чат курский подросток также сообщил свои планы, искользуя нецензурную лексику. Он поблагодарил террористов, скулшутеров и сообщил о неприязни к Екатерине Мизулиной. Также он заявил, что мечтал о нападении с седьмого класса и не сожалеет об этом.

Подросток ворвался в школу Курска в балаклаве и с молотком. Он разбил стекло и смог проскочить мимо охранника, а затем убежал, оставив сумку с ножами и двумя бутылками с зажигательной смесью. В Челябинске нападение на школу произошло 16 сентября, куда также с молотком и ножами пришел 13-летний подросток. Пять человек, включая учителя, получили травмы разной степени тяжести

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Напавший 10 января на школу в Курске 16-летний молодой человек цитировал записи подростка, который совершил нападение на школу в сентябре 2024 года. Он использовал нецензурную лексику и сообщил о своих планах в школьный чат. «Перед нападением на школу 16-летний Илья отправил свой „манифест“ в школьный чат. В своем манифесте он цитировал записи Романа, напавшего ранее на школу в Челябинске», — указывает telegram-канал «SHOT». В школьный чат курский подросток также сообщил свои планы, искользуя нецензурную лексику. Он поблагодарил террористов, скулшутеров и сообщил о неприязни к Екатерине Мизулиной. Также он заявил, что мечтал о нападении с седьмого класса и не сожалеет об этом. Подросток ворвался в школу Курска в балаклаве и с молотком. Он разбил стекло и смог проскочить мимо охранника, а затем убежал, оставив сумку с ножами и двумя бутылками с зажигательной смесью. В Челябинске нападение на школу произошло 16 сентября, куда также с молотком и ножами пришел 13-летний подросток. Пять человек, включая учителя, получили травмы разной степени тяжести
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© Служба новостей «URA.RU»
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