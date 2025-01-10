Напавший на школу в Курске подросток цитировал записи челябинца

10 января 2025 в 14:28 Размер текста - 17 +

Подросток цитировал челябинца, также напавшего на школу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Напавший 10 января на школу в Курске 16-летний молодой человек цитировал записи подростка, который совершил нападение на школу в сентябре 2024 года. Он использовал нецензурную лексику и сообщил о своих планах в школьный чат. «Перед нападением на школу 16-летний Илья отправил свой „манифест“ в школьный чат. В своем манифесте он цитировал записи Романа, напавшего ранее на школу в Челябинске», — указывает telegram-канал «SHOT». В школьный чат курский подросток также сообщил свои планы, искользуя нецензурную лексику. Он поблагодарил террористов, скулшутеров и сообщил о неприязни к Екатерине Мизулиной. Также он заявил, что мечтал о нападении с седьмого класса и не сожалеет об этом. Подросток ворвался в школу Курска в балаклаве и с молотком. Он разбил стекло и смог проскочить мимо охранника, а затем убежал, оставив сумку с ножами и двумя бутылками с зажигательной смесью. В Челябинске нападение на школу произошло 16 сентября, куда также с молотком и ножами пришел 13-летний подросток. Пять человек, включая учителя, получили травмы разной степени тяжести Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавший 10 января на школу в Курске 16-летний молодой человек цитировал записи подростка, который совершил нападение на школу в сентябре 2024 года. Он использовал нецензурную лексику и сообщил о своих планах в школьный чат. «Перед нападением на школу 16-летний Илья отправил свой „манифест“ в школьный чат. В своем манифесте он цитировал записи Романа, напавшего ранее на школу в Челябинске», — указывает telegram-канал «SHOT». В школьный чат курский подросток также сообщил свои планы, искользуя нецензурную лексику. Он поблагодарил террористов, скулшутеров и сообщил о неприязни к Екатерине Мизулиной. Также он заявил, что мечтал о нападении с седьмого класса и не сожалеет об этом. Подросток ворвался в школу Курска в балаклаве и с молотком. Он разбил стекло и смог проскочить мимо охранника, а затем убежал, оставив сумку с ножами и двумя бутылками с зажигательной смесью. В Челябинске нападение на школу произошло 16 сентября, куда также с молотком и ножами пришел 13-летний подросток. Пять человек, включая учителя, получили травмы разной степени тяжести