Граждане Еткульского района согласились жить в округе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественные слушания по добыче урана в Звериноголовском районе , общественные слушания
На публичных слушаниях жители поддержали преобразование района. Фото архивное Фото:

Жители Еткульского района Челябинской области согласились на преобразование муниципалитета в округ. Результаты публичных слушаний утвердило районное собрание депутатов.

«Утвердить рекомендации публичных слушаний «О выражении согласия населения района на объединение сельских поселений, входящих в состав района, в целях его последующего наделения вновь образованного муниципального образования статусом Еткульского муниципального округа. Направить настоящее решение и указанные рекомендации в администрацию Еткульского муниципального района», — говорится в решении собрания депутатов.

Для создания округа в каждом сельском поселении района состоялись публичные слушания, на которых жители утвердили решение о смене статуса района. Затем результаты слушаний были утверждены всеми одиннадцатью сельсоветами и направлены в райсобрание.

После процедур, связанных с уточнением границ Еткульского округа, решение райсобрания будет направлено в заксобрание региона. Там за бывшим районом будет закреплен статус округа.

Процессы по преобразованию в округа идут еще в 22 районах области. Если все процедуры пройдут успешно, к концу года в регионе не должно остаться районов, все они станут округами. После этого все городские и сельские поселения будут ликвидированы. Их советы депутатов будут расформированы, а администрации станут отделами администраций округов.

Реформа должна сократить расходы на содержание городских и сельских органов власти и их обслуживающий персонал. Не нужно будет содержать городских и сельских депутатов. Сократятся и траты на проведение выборов. Еще один плюс — исчезнет даже теоретическая возможность противостояния городских и районных властей.

Решение о преобразовании всех районов в округа было озвучено губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. Ранее в муниципальные округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Еткульского района Челябинской области согласились на преобразование муниципалитета в округ. Результаты публичных слушаний утвердило районное собрание депутатов. «Утвердить рекомендации публичных слушаний «О выражении согласия населения района на объединение сельских поселений, входящих в состав района, в целях его последующего наделения вновь образованного муниципального образования статусом Еткульского муниципального округа. Направить настоящее решение и указанные рекомендации в администрацию Еткульского муниципального района», — говорится в решении собрания депутатов. Для создания округа в каждом сельском поселении района состоялись публичные слушания, на которых жители утвердили решение о смене статуса района. Затем результаты слушаний были утверждены всеми одиннадцатью сельсоветами и направлены в райсобрание. После процедур, связанных с уточнением границ Еткульского округа, решение райсобрания будет направлено в заксобрание региона. Там за бывшим районом будет закреплен статус округа. Процессы по преобразованию в округа идут еще в 22 районах области. Если все процедуры пройдут успешно, к концу года в регионе не должно остаться районов, все они станут округами. После этого все городские и сельские поселения будут ликвидированы. Их советы депутатов будут расформированы, а администрации станут отделами администраций округов. Реформа должна сократить расходы на содержание городских и сельских органов власти и их обслуживающий персонал. Не нужно будет содержать городских и сельских депутатов. Сократятся и траты на проведение выборов. Еще один плюс — исчезнет даже теоретическая возможность противостояния городских и районных властей. Решение о преобразовании всех районов в округа было озвучено губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. Ранее в муниципальные округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...