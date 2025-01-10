Граждане Еткульского района согласились жить в округе

10 января 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

На публичных слушаниях жители поддержали преобразование района. Фото архивное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Еткульского района Челябинской области согласились на преобразование муниципалитета в округ. Результаты публичных слушаний утвердило районное собрание депутатов. «Утвердить рекомендации публичных слушаний «О выражении согласия населения района на объединение сельских поселений, входящих в состав района, в целях его последующего наделения вновь образованного муниципального образования статусом Еткульского муниципального округа. Направить настоящее решение и указанные рекомендации в администрацию Еткульского муниципального района», — говорится в решении собрания депутатов. Для создания округа в каждом сельском поселении района состоялись публичные слушания, на которых жители утвердили решение о смене статуса района. Затем результаты слушаний были утверждены всеми одиннадцатью сельсоветами и направлены в райсобрание. После процедур, связанных с уточнением границ Еткульского округа, решение райсобрания будет направлено в заксобрание региона. Там за бывшим районом будет закреплен статус округа. Процессы по преобразованию в округа идут еще в 22 районах области. Если все процедуры пройдут успешно, к концу года в регионе не должно остаться районов, все они станут округами. После этого все городские и сельские поселения будут ликвидированы. Их советы депутатов будут расформированы, а администрации станут отделами администраций округов. Реформа должна сократить расходы на содержание городских и сельских органов власти и их обслуживающий персонал. Не нужно будет содержать городских и сельских депутатов. Сократятся и траты на проведение выборов. Еще один плюс — исчезнет даже теоретическая возможность противостояния городских и районных властей. Решение о преобразовании всех районов в округа было озвучено губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. Ранее в муниципальные округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Еткульского района Челябинской области согласились на преобразование муниципалитета в округ. Результаты публичных слушаний утвердило районное собрание депутатов. «Утвердить рекомендации публичных слушаний «О выражении согласия населения района на объединение сельских поселений, входящих в состав района, в целях его последующего наделения вновь образованного муниципального образования статусом Еткульского муниципального округа. Направить настоящее решение и указанные рекомендации в администрацию Еткульского муниципального района», — говорится в решении собрания депутатов. Для создания округа в каждом сельском поселении района состоялись публичные слушания, на которых жители утвердили решение о смене статуса района. Затем результаты слушаний были утверждены всеми одиннадцатью сельсоветами и направлены в райсобрание. После процедур, связанных с уточнением границ Еткульского округа, решение райсобрания будет направлено в заксобрание региона. Там за бывшим районом будет закреплен статус округа. Процессы по преобразованию в округа идут еще в 22 районах области. Если все процедуры пройдут успешно, к концу года в регионе не должно остаться районов, все они станут округами. После этого все городские и сельские поселения будут ликвидированы. Их советы депутатов будут расформированы, а администрации станут отделами администраций округов. Реформа должна сократить расходы на содержание городских и сельских органов власти и их обслуживающий персонал. Не нужно будет содержать городских и сельских депутатов. Сократятся и траты на проведение выборов. Еще один плюс — исчезнет даже теоретическая возможность противостояния городских и районных властей. Решение о преобразовании всех районов в округа было озвучено губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. Ранее в муниципальные округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы