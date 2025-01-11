В Сочи второй раз за день произошло землетрясение

В Сочи (Краснодарский край) поступили сообщения о возможном землетрясении, произошедшем 11 января 2025 года около 20:44 по московскому времени. По данным службы мониторинга AllQuakes, информация о силе и глубине сейсмической активности пока не известна.
«Мы получаем неподтвержденные ранние сообщения о сотрясении земли, возможно, вызванном сейсмической активностью в Сочи, Краснодарский край», — сообщает AllQuakes. Дополнительные сведения о землетрясении ожидаются в ближайшее время, как только будут получены точные данные от сейсмологических агентств.
В Сочи ранним утром в субботу уже были зафиксированы несколько землетрясений магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщил начальник сейсмической станции Сочи Анатолий Хантаев.
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