11 января 2025

В Сочи второй раз за день произошло землетрясение

© Служба новостей «URA.RU»
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Землетрясение фиксируют второй раз за день
Землетрясение фиксируют второй раз за день Фото:

В Сочи (Краснодарский край) поступили сообщения о возможном землетрясении, произошедшем 11 января 2025 года около 20:44 по московскому времени. По данным службы мониторинга AllQuakes, информация о силе и глубине сейсмической активности пока не известна.

«Мы получаем неподтвержденные ранние сообщения о сотрясении земли, возможно, вызванном сейсмической активностью в Сочи, Краснодарский край», — сообщает AllQuakes. Дополнительные сведения о землетрясении ожидаются в ближайшее время, как только будут получены точные данные от сейсмологических агентств.

В Сочи ранним утром в субботу уже были зафиксированы несколько землетрясений магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщил начальник сейсмической станции Сочи Анатолий Хантаев.

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В Сочи (Краснодарский край) поступили сообщения о возможном землетрясении, произошедшем 11 января 2025 года около 20:44 по московскому времени. По данным службы мониторинга AllQuakes, информация о силе и глубине сейсмической активности пока не известна. «Мы получаем неподтвержденные ранние сообщения о сотрясении земли, возможно, вызванном сейсмической активностью в Сочи, Краснодарский край», — сообщает AllQuakes. Дополнительные сведения о землетрясении ожидаются в ближайшее время, как только будут получены точные данные от сейсмологических агентств. В Сочи ранним утром в субботу уже были зафиксированы несколько землетрясений магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщил начальник сейсмической станции Сочи Анатолий Хантаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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