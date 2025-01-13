«РБК-Украина»: Ермак предложил Залужному возглавить партию Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил бывшему командующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному возглавить партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщил источник в команде власти, отметив что тот настроен оптимистично.
«Ермак приехал после этого разговора достаточно оптимистично настроенным, в духе „все хорошо, с ним удастся договориться“», — отметил источник. Его слова приводит «РБК — Украина». В то же время, по его словам, Залужный не дал четкого ответа о своих политических амбициях, заявив, что еще не решил, пойдет ли он в политику.
Согласно источнику, Залужный пока не готов брать на себя большую политическую ответственность. В случае принятия решения о вступлении в политику, это должно выглядеть как его собственное решение, а не как результат давления со стороны военных, волонтеров и активистов, заключил источник.
Выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако они не состоялись из-за военного положения в стране. При этом срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая прошлого года. По данным журнала Economist, выборы на Украине могут состояться уже в 25 мая 2025 года, передает «Национальная служба новостей».
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