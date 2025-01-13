«РБК-Украина»: Ермак предложил Залужному возглавить партию Зеленского

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Залужный не уверен, что сможет возглавить партию Зеленского
Залужный не уверен, что сможет возглавить партию Зеленского Фото:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил бывшему командующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному возглавить партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщил источник в команде власти, отметив что тот настроен оптимистично. 

«Ермак приехал после этого разговора достаточно оптимистично настроенным, в духе „все хорошо, с ним удастся договориться“», — отметил источник. Его слова приводит «РБК — Украина». В то же время, по его словам, Залужный не дал четкого ответа о своих политических амбициях, заявив, что еще не решил, пойдет ли он в политику.

Согласно источнику, Залужный пока не готов брать на себя большую политическую ответственность. В случае принятия решения о вступлении в политику, это должно выглядеть как его собственное решение, а не как результат давления со стороны военных, волонтеров и активистов, заключил источник. 

Выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако они не состоялись из-за военного положения в стране. При этом срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая прошлого года. По данным журнала Economist, выборы на Украине могут состояться уже в 25 мая 2025 года, передает «Национальная служба новостей». 

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил бывшему командующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному возглавить партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщил источник в команде власти, отметив что тот настроен оптимистично.  «Ермак приехал после этого разговора достаточно оптимистично настроенным, в духе „все хорошо, с ним удастся договориться“», — отметил источник. Его слова приводит «РБК — Украина». В то же время, по его словам, Залужный не дал четкого ответа о своих политических амбициях, заявив, что еще не решил, пойдет ли он в политику. Согласно источнику, Залужный пока не готов брать на себя большую политическую ответственность. В случае принятия решения о вступлении в политику, это должно выглядеть как его собственное решение, а не как результат давления со стороны военных, волонтеров и активистов, заключил источник.  Выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако они не состоялись из-за военного положения в стране. При этом срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая прошлого года. По данным журнала Economist, выборы на Украине могут состояться уже в 25 мая 2025 года, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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