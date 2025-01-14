Baza: депутата подозревают в поджоге помещения ЖСК в Москве

Вечером 13 января в жилом доме на проспекте Вернадского загорелось помещение жилищно-строительного кооператива (ЖСК). В поджоге подозревают 45-летнего муниципального депутата района Тропарево-Никулино Алексея Кунгурова. Он накануне происшествия выпивал вместе с коллегой и между ними возник конфликт. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Перед поджогом помещения ЖСК на западе Москвы депутат Алексей Кунгуров пил со своей коллегой. Они выпили бутылку коньяка и поссорились», — передает telegram-канал.
Отмечается, что депутат перед поджогом прибыл к девятиэтажному жилому дому, на первом этаже которого находилось помещение кооператива. Он встретился с председательницей правления кооператива — муниципальным депутатом того же района, 60-летней Кариной Аракеловой для обсуждения финансовых вопросов. Во время разговора они выпили бутылку коньяка и не смогли прийти к согласию. Позже Кунгуров достал из шкафа горючую жидкость, облил ей помещение и поджег. Он скрылся с места преступления, а Аракелова в панике покинула помещение через окно.
Из-за сильного задымления пришлось экстренно эвакуировать жильцов дома. Никто не пострадал, пожар был ликвидирован через полчаса. На данный момент Алексей Кунгуров был задержан правоохранительными органами.
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