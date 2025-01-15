15 января 2025

Концерт Xolidayboy установил рекорд в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки устроили молниеносный sold out на шоу Xolidayboy
Пермяки устроили молниеносный sold out на шоу Xolidayboy Фото:

Концерт певца Xolidayboy (Иван Ржевский) по скорости раскупаемости билетов установил рекорд среди всех шоу, которые проходили в Перми в 2024 году. Таковы данные сервиса Kassir.ru, который подвел итоги года.

«Молниеносный sold out — на концерт Xolidayboy были проданы все билеты за рекордное время», — говорится на сайте сервиса. Выступление певца также заняло третью строку рейтинга самых популярных. Первое же досталось группе «Руки Вверх».

В этом году Xolidayboy выступит в Перми в конце апреля. Музыкант намерен собрать полный зал УДС «Молот».

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Концерт певца Xolidayboy (Иван Ржевский) по скорости раскупаемости билетов установил рекорд среди всех шоу, которые проходили в Перми в 2024 году. Таковы данные сервиса Kassir.ru, который подвел итоги года. «Молниеносный sold out — на концерт Xolidayboy были проданы все билеты за рекордное время», — говорится на сайте сервиса. Выступление певца также заняло третью строку рейтинга самых популярных. Первое же досталось группе «Руки Вверх». В этом году Xolidayboy выступит в Перми в конце апреля. Музыкант намерен собрать полный зал УДС «Молот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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