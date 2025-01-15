Концерт Xolidayboy установил рекорд в Перми

Пермяки устроили молниеносный sold out на шоу Xolidayboy
Концерт певца Xolidayboy (Иван Ржевский) по скорости раскупаемости билетов установил рекорд среди всех шоу, которые проходили в Перми в 2024 году. Таковы данные сервиса Kassir.ru, который подвел итоги года.
«Молниеносный sold out — на концерт Xolidayboy были проданы все билеты за рекордное время», — говорится на сайте сервиса. Выступление певца также заняло третью строку рейтинга самых популярных. Первое же досталось группе «Руки Вверх».
В этом году Xolidayboy выступит в Перми в конце апреля. Музыкант намерен собрать полный зал УДС «Молот».
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