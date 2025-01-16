В Красноярске школьник разбился насмерть после падения с каната. Видео

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Прокуратура начала проверку в красноярской гимназии из за гибели ученика
Прокуратура начала проверку в красноярской гимназии из за гибели ученика Фото:

Одиннадцатилетний ученик гимназии № 13 в Красноярске погиб во время занятий по спортивному туризму. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Согласно данным ведомства, школьник взобрался по канату на высоту шести метров и сорвался вниз.

«Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 11-летнего ученика красноярской гимназии № 13 <...> Предварительно установлено, что сегодня 11-летний школьник взобрался по канату на высоту 6 метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — сообщили представители прокуратуры Красноярского края в своем telegram-канале. От полученных при падении травм несовершеннолетний скончался наместе.

Прокуратура организовала проверку. Также, в связи с данной трагедией, ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии инициировали уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Следственные органы также подчеркнули, что спортивные занятия проводились в школе как дополнительные бесплатные уроки.

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Одиннадцатилетний ученик гимназии № 13 в Красноярске погиб во время занятий по спортивному туризму. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Согласно данным ведомства, школьник взобрался по канату на высоту шести метров и сорвался вниз. «Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 11-летнего ученика красноярской гимназии № 13 <...> Предварительно установлено, что сегодня 11-летний школьник взобрался по канату на высоту 6 метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — сообщили представители прокуратуры Красноярского края в своем telegram-канале. От полученных при падении травм несовершеннолетний скончался наместе. Прокуратура организовала проверку. Также, в связи с данной трагедией, ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии инициировали уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Следственные органы также подчеркнули, что спортивные занятия проводились в школе как дополнительные бесплатные уроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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