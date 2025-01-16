Одиннадцатилетний ученик гимназии № 13 в Красноярске погиб во время занятий по спортивному туризму. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Согласно данным ведомства, школьник взобрался по канату на высоту шести метров и сорвался вниз.
«Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 11-летнего ученика красноярской гимназии № 13 <...> Предварительно установлено, что сегодня 11-летний школьник взобрался по канату на высоту 6 метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — сообщили представители прокуратуры Красноярского края в своем telegram-канале. От полученных при падении травм несовершеннолетний скончался наместе.
Прокуратура организовала проверку. Также, в связи с данной трагедией, ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии инициировали уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Следственные органы также подчеркнули, что спортивные занятия проводились в школе как дополнительные бесплатные уроки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.