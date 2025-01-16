16 января 2025

Пассажиры пермского аэропорта пытались пронести в самолет оружие, ножи и иглы

© Служба новостей «URA.RU»
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За год у пассажиров Большого Савино изъяли 3 484 предмета
За год у пассажиров Большого Савино изъяли 3 484 предмета Фото:

В пермском аэропорту рассказали, какие предметы пытались провезти пассажиры. Среди них даже были оружие, ножи и иглы.

«За 2024 год сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 3 484 предмета. Некоторые пассажиры брали с собой на борт иглы для подкожных инъекций, оружие, ножи, инструменты», — сообщается в telegram-канале Большого Савино.

Также пассажиры забывали о правилах по провозу жидкостей и пытались взять в ручную кладь парфюмерию и косметику в емкостях более 100 миллилитров. Часто у них изымали алкоголь не в заводской упаковке и портативные зарядные устройства мощностью более 160 Вт-ч.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация пермского аэропорта проанализировала список забытых пассажирами вещей. Среди них оказались шпага, бюст Сталина и зубные протезы.

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В пермском аэропорту рассказали, какие предметы пытались провезти пассажиры. Среди них даже были оружие, ножи и иглы. «За 2024 год сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 3 484 предмета. Некоторые пассажиры брали с собой на борт иглы для подкожных инъекций, оружие, ножи, инструменты», — сообщается в telegram-канале Большого Савино. Также пассажиры забывали о правилах по провозу жидкостей и пытались взять в ручную кладь парфюмерию и косметику в емкостях более 100 миллилитров. Часто у них изымали алкоголь не в заводской упаковке и портативные зарядные устройства мощностью более 160 Вт-ч. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация пермского аэропорта проанализировала список забытых пассажирами вещей. Среди них оказались шпага, бюст Сталина и зубные протезы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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