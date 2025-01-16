Пассажиры пермского аэропорта пытались пронести в самолет оружие, ножи и иглы

В пермском аэропорту рассказали, какие предметы пытались провезти пассажиры. Среди них даже были оружие, ножи и иглы.
«За 2024 год сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 3 484 предмета. Некоторые пассажиры брали с собой на борт иглы для подкожных инъекций, оружие, ножи, инструменты», — сообщается в telegram-канале Большого Савино.
Также пассажиры забывали о правилах по провозу жидкостей и пытались взять в ручную кладь парфюмерию и косметику в емкостях более 100 миллилитров. Часто у них изымали алкоголь не в заводской упаковке и портативные зарядные устройства мощностью более 160 Вт-ч.
Ранее URA.RU рассказывало, что администрация пермского аэропорта проанализировала список забытых пассажирами вещей. Среди них оказались шпага, бюст Сталина и зубные протезы.
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