12 января 2025

Пассажиры пермского аэропорта забыли бюст Сталина и зубные протезы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В суете аэропорта пассажиры забывают разные вещи
В суете аэропорта пассажиры забывают разные вещи Фото:

В пермском аэропорту подвели необычные итоги 2024 года. Администрация воздушной гавани проанализировала список забытых пассажирами вещей. Среди них оказались шпага, бюст Сталина и зубные протезы.

«Всего в ушедшем году пассажиры оставили у нас 1 430 различных предметов. Например, электрическую кухонную плиту, зубные протезы, бюст Сталина, шпагу, кубок», — сообщается в telegram-канале аэропорта.

Но чаще пассажиры оставляют более обычные вещи. На первом месте рейтинга находятся головные уборы, затем идут наушники и зарядные устройства, третье место занимают очки. Замыкают список подушки для путешествий, а также часы, ключи и телефоны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском аэропорту подвели необычные итоги 2024 года. Администрация воздушной гавани проанализировала список забытых пассажирами вещей. Среди них оказались шпага, бюст Сталина и зубные протезы. «Всего в ушедшем году пассажиры оставили у нас 1 430 различных предметов. Например, электрическую кухонную плиту, зубные протезы, бюст Сталина, шпагу, кубок», — сообщается в telegram-канале аэропорта. Но чаще пассажиры оставляют более обычные вещи. На первом месте рейтинга находятся головные уборы, затем идут наушники и зарядные устройства, третье место занимают очки. Замыкают список подушки для путешествий, а также часы, ключи и телефоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...