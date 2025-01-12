Пассажиры пермского аэропорта забыли бюст Сталина и зубные протезы

В пермском аэропорту подвели необычные итоги 2024 года. Администрация воздушной гавани проанализировала список забытых пассажирами вещей. Среди них оказались шпага, бюст Сталина и зубные протезы.
«Всего в ушедшем году пассажиры оставили у нас 1 430 различных предметов. Например, электрическую кухонную плиту, зубные протезы, бюст Сталина, шпагу, кубок», — сообщается в telegram-канале аэропорта.
Но чаще пассажиры оставляют более обычные вещи. На первом месте рейтинга находятся головные уборы, затем идут наушники и зарядные устройства, третье место занимают очки. Замыкают список подушки для путешествий, а также часы, ключи и телефоны.
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