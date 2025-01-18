18 января 2025

Сенатор Шептий побывал на хоккейной битве свердловчан с москвичами. Фото

Виктор Шептий посетил матч «СКА-Уральский трубник» против московского «Динамо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Шептий считает, что свердловчане играли достойно
Виктор Шептий считает, что свердловчане играли достойно Фото:

Член Совета Федерации России от Свердловской области Виктор Шептий посетил матч Суперлиги по хоккею с мячом между «СКА-Уральским Трубником» из Первоуральска и московским «Динамо». Сенатора на игру пригласил президент свердловского клуба.

«По приглашению президента ХК „СКА-Уральский Трубник“ Виктора Бабенко побывал на очень интересном матче с „Динамо“ (Москва). Наши играли очень достойно, но удача на последних минутах улыбнулась сопернику — счет 4:5. Желаем нашим парням побед в последующих матчах, у вас все для этого есть», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сенатор Виктор Шептий вспоминал свое спортивное прошлое. В детстве он профессионально занимался конькобежным спортом, а в военном училище — многоборьем. Он заявлял URA.RU, что спорт должен быть нормой жизни. Из зимних видов спорта политик любит кататься на горных лыжах.

Виктор Шептий (слева) на матче в Первоуральске
Виктор Шептий (слева) на матче в Первоуральске
Фото:

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Член Совета Федерации России от Свердловской области Виктор Шептий посетил матч Суперлиги по хоккею с мячом между «СКА-Уральским Трубником» из Первоуральска и московским «Динамо». Сенатора на игру пригласил президент свердловского клуба. «По приглашению президента ХК „СКА-Уральский Трубник“ Виктора Бабенко побывал на очень интересном матче с „Динамо“ (Москва). Наши играли очень достойно, но удача на последних минутах улыбнулась сопернику — счет 4:5. Желаем нашим парням побед в последующих матчах, у вас все для этого есть», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сенатор Виктор Шептий вспоминал свое спортивное прошлое. В детстве он профессионально занимался конькобежным спортом, а в военном училище — многоборьем. Он заявлял URA.RU, что спорт должен быть нормой жизни. Из зимних видов спорта политик любит кататься на горных лыжах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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