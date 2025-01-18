Член Совета Федерации России от Свердловской области Виктор Шептий посетил матч Суперлиги по хоккею с мячом между «СКА-Уральским Трубником» из Первоуральска и московским «Динамо». Сенатора на игру пригласил президент свердловского клуба.
«По приглашению президента ХК „СКА-Уральский Трубник“ Виктора Бабенко побывал на очень интересном матче с „Динамо“ (Москва). Наши играли очень достойно, но удача на последних минутах улыбнулась сопернику — счет 4:5. Желаем нашим парням побед в последующих матчах, у вас все для этого есть», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сенатор Виктор Шептий вспоминал свое спортивное прошлое. В детстве он профессионально занимался конькобежным спортом, а в военном училище — многоборьем. Он заявлял URA.RU, что спорт должен быть нормой жизни. Из зимних видов спорта политик любит кататься на горных лыжах.
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