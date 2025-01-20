Массовое ДТП парализовало движение на Западном обходе Перми. Видео

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На месте аварии работают экстренные службы
На месте аварии работают экстренные службы Фото:

На Западном обходе Перми вечером 20 января произошло ДТП с участием шести машин. По словам очевидцев, проезд на участке затруднен. Эту информацию подтверждают специалисты Госавтоинспекции Прикамья.

«На 1099-ом километре основного направления дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с участием шести транспортных средств. Сейчас движение возможно только по одной полосе, либо через объездной путь по шоссе Космонавтов, затем по улице Промышленной», — объяснили правоохранители.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.

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На Западном обходе Перми вечером 20 января произошло ДТП с участием шести машин. По словам очевидцев, проезд на участке затруднен. Эту информацию подтверждают специалисты Госавтоинспекции Прикамья. «На 1099-ом километре основного направления дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с участием шести транспортных средств. Сейчас движение возможно только по одной полосе, либо через объездной путь по шоссе Космонавтов, затем по улице Промышленной», — объяснили правоохранители. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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