На Западном обходе Перми вечером 20 января произошло ДТП с участием шести машин. По словам очевидцев, проезд на участке затруднен. Эту информацию подтверждают специалисты Госавтоинспекции Прикамья.
«На 1099-ом километре основного направления дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло ДТП с участием шести транспортных средств. Сейчас движение возможно только по одной полосе, либо через объездной путь по шоссе Космонавтов, затем по улице Промышленной», — объяснили правоохранители.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.
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