В Челябинске будут судить ОПГ наркосбытчиков

21 января 2025 в 13:23 Размер текста - 17 +

Наркосбытчикам грозит длительный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Калининском райсуде Челябинска стартует процесс по делу ОПГ наркосбытчиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, при задержании у злоумышленников изъяли более 12 килограммов запрещенных веществ. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых участников преступного сообщества. Они обвиняются по ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.3 ст. 30 — п. „г“ ч.4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, группировка действовала с апреля 2022 года по июль 2024 года. Участники распространяли наркотики на территории Челябинской, Свердловской, Тверской областей. При их задержании из оборота было изъято более 12 килограммов метадона и мефедрона. Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском руководства ОПГ из числа иностранных граждан. Они объявлены в международный розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калининском райсуде Челябинска стартует процесс по делу ОПГ наркосбытчиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, при задержании у злоумышленников изъяли более 12 килограммов запрещенных веществ. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых участников преступного сообщества. Они обвиняются по ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.3 ст. 30 — п. „г“ ч.4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, группировка действовала с апреля 2022 года по июль 2024 года. Участники распространяли наркотики на территории Челябинской, Свердловской, Тверской областей. При их задержании из оборота было изъято более 12 килограммов метадона и мефедрона. Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском руководства ОПГ из числа иностранных граждан. Они объявлены в международный розыск.