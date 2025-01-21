В Челябинске будут судить ОПГ наркосбытчиков

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Наркосбытчикам грозит длительный срок в колонии Фото:

В Калининском райсуде Челябинска стартует процесс по делу ОПГ наркосбытчиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, при задержании у злоумышленников изъяли более 12 килограммов запрещенных веществ.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых участников преступного сообщества. Они обвиняются по ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.3 ст. 30 — п. „г“ ч.4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, группировка действовала с апреля 2022 года по июль 2024 года. Участники распространяли наркотики на территории Челябинской, Свердловской, Тверской областей. При их задержании из оборота было изъято более 12 килограммов метадона и мефедрона.

Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском руководства ОПГ из числа иностранных граждан. Они объявлены в международный розыск.

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В Калининском райсуде Челябинска стартует процесс по делу ОПГ наркосбытчиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, при задержании у злоумышленников изъяли более 12 килограммов запрещенных веществ. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых участников преступного сообщества. Они обвиняются по ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.3 ст. 30 — п. „г“ ч.4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, группировка действовала с апреля 2022 года по июль 2024 года. Участники распространяли наркотики на территории Челябинской, Свердловской, Тверской областей. При их задержании из оборота было изъято более 12 килограммов метадона и мефедрона. Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском руководства ОПГ из числа иностранных граждан. Они объявлены в международный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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