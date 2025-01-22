Пермский завод расширяет производство

Краснокамский ремонтно-механический завод в Пермском крае откроет новый цех площадью более 1000 квадратных метров. Это позволит заводу расширить производство серийной продукции: кормозаготовительной техники и навесных фронтальных погрузчиков.
«Сегодня к цеху подведены все необходимые коммуникации, а полноценную работу он начнет примерно через три месяца. В новом производственном помещении разместят сварочное оборудование — до девяти сварочных постов. Инвестиции в новый цех составили порядка 100 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе завода.
Краснокамский РМЗ был основан в 1973 году. Основной деятельностью завода являлся ремонт мелиоративной техники. С 2002 года предприятие выпускает кормозаготовительную технику по лицензии итальянских компаний, в 2011 году Краснокамский РМЗ вывел на рынок новую разработку — универсальный фронтальный погрузчик, а в 2012 году на заводе началось производство грузовых автоприцепов к легковым автомобилям. Выручка завода в 2023 году составила более 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 98 млн рублей.
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