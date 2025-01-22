В Перми начали судить экс-полицейского, «сливавшего» данные об умерших ритуальщикам

Пермский суд начал рассматривать дело о получении взяток экс-полицейским
© Служба новостей «URA.RU»
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Основное судебное заседание назначено на 31 января
Основное судебное заседание назначено на 31 января Фото:

Свердловский районный суд начал рассматривать дело о получении взяток бывшим сотрудником полиции. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.

«Сегодня в Свердловском районном суде состоялось предварительное слушание по делу в отношении бывшего начальника смены дежурной части полиции. Он обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Основное судебное заседание назначено на 31 января 2025 года в 14:30 под председательством судьи Юлии Гузеевой», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что, по предварительным данным, бывший полицейский «сливал» данные об обнаружении трупов с 2020 года. За это он получил от ООО «Ритуал-сервис» не менее 90 000 рублей.

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Свердловский районный суд начал рассматривать дело о получении взяток бывшим сотрудником полиции. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Сегодня в Свердловском районном суде состоялось предварительное слушание по делу в отношении бывшего начальника смены дежурной части полиции. Он обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Основное судебное заседание назначено на 31 января 2025 года в 14:30 под председательством судьи Юлии Гузеевой», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что, по предварительным данным, бывший полицейский «сливал» данные об обнаружении трупов с 2020 года. За это он получил от ООО «Ритуал-сервис» не менее 90 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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