В Перми начали судить экс-полицейского, «сливавшего» данные об умерших ритуальщикам

Свердловский районный суд начал рассматривать дело о получении взяток бывшим сотрудником полиции. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.
«Сегодня в Свердловском районном суде состоялось предварительное слушание по делу в отношении бывшего начальника смены дежурной части полиции. Он обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Основное судебное заседание назначено на 31 января 2025 года в 14:30 под председательством судьи Юлии Гузеевой», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что, по предварительным данным, бывший полицейский «сливал» данные об обнаружении трупов с 2020 года. За это он получил от ООО «Ритуал-сервис» не менее 90 000 рублей.
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