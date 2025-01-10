В Перми экс-майор полиции попал под суд по делу о «сливе» ритуальщикам данных об умерших

В Свердловском районном суде Перми будут рассматривать дело о передаче ритуальному агентству данных об умерших пермяках. В материалах дела фигурирует экс-майор полиции Александр Туров.
«Бывшего начальника смены дежурной части Свердловского райотдела полиции обвиняют в получении взяток от сотрудников похоронной фирмы (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Судя по данным картотеки дел, речь идет о майоре Александре Турове. Экс-полицейского и нескольких его бывших коллег будут судить за передачу данных об умерших в пермское ООО „Ритуал-сервис“. Дело будет рассматривать судья Юлия Гузеева, дата первого заседания пока не назначена», — пишет Properm со ссылкой на информацию, полученную в суде.
Из материалов дела следует, что бывший полицейский «сливал» данные об умерших с 2020 года. За это он получил от похоронщиков не менее 90 000 рублей, указывает издание. Дело в отношении экс-сотрудника МВД выделено в отдельное производство, расследование в отношении его коллег и сотрудников ритуальной компании продолжается.
В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU пояснили, что «преступление было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности» полицейского главка. Properm уточняет, что после проведенного внутреннего расследования материалы передали в органы предварительного следствия.
В декабре 2024 года пермское управление Следкома РФ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников скорой помощи. По информации ведомства, они в течении нескольких лет передавали ритуальному агентству информацию об умерших. Дело расследуется по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Данные похоронного бюро в СУ СК по Прикамью не раскрывают. В региональном министерстве здравоохранения связь скорой помощи с ритуальным агентством отрицают.
Компания «Ритуал-сервис» ранее уже была замешана в скандале с передачей данных умерших пермяков. Тогда сговор ряда пермских ритуальных агентств а также городского УМВД раскрыла антимонопольная служба.
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