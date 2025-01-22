В ХМАО в морозы начали массово гореть машины

В ХМАО первые морозные дни обернулись массовыми возгораниями автомобилей. Пожарные подразделения Нижневартовска выезжали на пять пожаров. Из-за сгорели четыре автомобиля, контейнер, переоборудованный под склад, и дачный домю
«В первые сутки морозов пожарные пятого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по ХМАО выезжали на пять пожаров. Сгорели четыре автомобиля, контейнер, оборудованный под склад, и дачный дом», сообщил пожарный отряд в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Причиной пожаров в морозные дни, по словам МЧС, становятся выходящие из строя электроприборы. «Вероятность возникновения пожаров из-за электроприборов в морозные дни возрастает», — отметили в МЧС Нижневартовска.
Одно из самых серьёзных возгораний произошло в городе Радужный. Автомобиль, стоявший возле жилого дома, полностью выгорел. Причиной пожара, по словам пожарных, стала неисправность систем и механизмов машины.
В Мегионе произошло сразу два пожара. Загорелись металлический контейнер и автомобиль «Газель». Огонь угрожал перекинуться на рядом стоящий ангар. Автомобиль был серьёзно повреждён, а контейнер выгорел внутри. Причины инцидента выясняет дознаватель МЧС.
Ранее URA.RU писало, что у грузовика, перевозившего хлеб в Ханты-Мансийске, загорелся моторный отсек. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет.
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