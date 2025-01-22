22 января 2025

В ХМАО в морозы начали массово гореть машины

© Служба новостей «URA.RU»
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В морозы участились возгорания автомобилей в ХМАО
В морозы участились возгорания автомобилей в ХМАО Фото:

В ХМАО первые морозные дни обернулись массовыми возгораниями автомобилей. Пожарные подразделения Нижневартовска выезжали на пять пожаров. Из-за сгорели четыре автомобиля, контейнер, переоборудованный под склад, и дачный домю

«В первые сутки морозов пожарные пятого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по ХМАО выезжали на пять пожаров. Сгорели четыре автомобиля, контейнер, оборудованный под склад, и дачный дом», сообщил пожарный отряд в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной пожаров в морозные дни, по словам МЧС, становятся выходящие из строя электроприборы. «Вероятность возникновения пожаров из-за электроприборов в морозные дни возрастает», — отметили в МЧС Нижневартовска.

Одно из самых серьёзных возгораний произошло в городе Радужный. Автомобиль, стоявший возле жилого дома, полностью выгорел. Причиной пожара, по словам пожарных, стала неисправность систем и механизмов машины.

В Мегионе произошло сразу два пожара. Загорелись металлический контейнер и автомобиль «Газель». Огонь угрожал перекинуться на рядом стоящий ангар. Автомобиль был серьёзно повреждён, а контейнер выгорел внутри. Причины инцидента выясняет дознаватель МЧС.

Ранее URA.RU писало, что у грузовика, перевозившего хлеб в Ханты-Мансийске, загорелся моторный отсек. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

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В ХМАО первые морозные дни обернулись массовыми возгораниями автомобилей. Пожарные подразделения Нижневартовска выезжали на пять пожаров. Из-за сгорели четыре автомобиля, контейнер, переоборудованный под склад, и дачный домю «В первые сутки морозов пожарные пятого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по ХМАО выезжали на пять пожаров. Сгорели четыре автомобиля, контейнер, оборудованный под склад, и дачный дом», сообщил пожарный отряд в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Причиной пожаров в морозные дни, по словам МЧС, становятся выходящие из строя электроприборы. «Вероятность возникновения пожаров из-за электроприборов в морозные дни возрастает», — отметили в МЧС Нижневартовска. Одно из самых серьёзных возгораний произошло в городе Радужный. Автомобиль, стоявший возле жилого дома, полностью выгорел. Причиной пожара, по словам пожарных, стала неисправность систем и механизмов машины. В Мегионе произошло сразу два пожара. Загорелись металлический контейнер и автомобиль «Газель». Огонь угрожал перекинуться на рядом стоящий ангар. Автомобиль был серьёзно повреждён, а контейнер выгорел внутри. Причины инцидента выясняет дознаватель МЧС. Ранее URA.RU писало, что у грузовика, перевозившего хлеб в Ханты-Мансийске, загорелся моторный отсек. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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