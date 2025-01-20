У грузовика, перевозившего хлеб в Ханты-Мансийске, загорелся моторный отсек. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет. Об этом МЧС по ХМАО сообщило в своем telegram-канале.
«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в мотором отсеке. Пожар был ликвидирован на площади двух квадратных метра», — следует из сообщения.
С ликвидацией возгорания справились три специалиста. Причину пожара установят дознаватели.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в промзоне в поселке Солнечный Сургутского района. Загорелся фургон-рефрижератор, огонь полностью уничтожил двигатель и кабину.
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