20 января 2025

В ХМАО загорелся грузовик, перевозивший хлеб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причину возгорания грузовика выяснят дознаватели
Причину возгорания грузовика выяснят дознаватели Фото:

У грузовика, перевозившего хлеб в Ханты-Мансийске, загорелся моторный отсек. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет. Об этом МЧС по ХМАО сообщило в своем telegram-канале.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в мотором отсеке. Пожар был ликвидирован на площади двух квадратных метра», — следует из сообщения.

С ликвидацией возгорания справились три специалиста. Причину пожара установят дознаватели.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в промзоне в поселке Солнечный Сургутского района. Загорелся фургон-рефрижератор, огонь полностью уничтожил двигатель и кабину.

В Ханты-Мансийске загорелся грузовик, перевозивший хлеб
В Ханты-Мансийске загорелся грузовик, перевозивший хлеб
Фото:

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У грузовика, перевозившего хлеб в Ханты-Мансийске, загорелся моторный отсек. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет. Об этом МЧС по ХМАО сообщило в своем telegram-канале. «На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в мотором отсеке. Пожар был ликвидирован на площади двух квадратных метра», — следует из сообщения. С ликвидацией возгорания справились три специалиста. Причину пожара установят дознаватели. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в промзоне в поселке Солнечный Сургутского района. Загорелся фургон-рефрижератор, огонь полностью уничтожил двигатель и кабину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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