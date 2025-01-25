Пермяков зовут в Израиль печь хлеб за зарплату в 300 тысяч

Трудиться на хлебозаводе приглашают соискателей без опыта
Пермякам предложили работать в Израиле за зарплату в 300 тысяч рублей в месяц. Такие деньги обещают платить на заводе по производству безглютенового хлеба.
«Суть работы: сортировка готовой продукции, упаковка продукции, работа на производственной линии и работа с тестом», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Опыт работы не требуется, но проезд до работодателя придется оплачивать самостоятельно.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили работать в Южной Корее за зарплату около двух тысяч долларов в месяц. Такие деньги обещают платить на ферме по выращиванию и сбору морских моллюсков.
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