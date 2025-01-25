25 января 2025
24 января 2025

Пермяков зовут в Израиль печь хлеб за зарплату в 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудиться на хлебозаводе приглашают соискателей без опыта
Трудиться на хлебозаводе приглашают соискателей без опыта Фото:

Пермякам предложили работать в Израиле за зарплату в 300 тысяч рублей в месяц. Такие деньги обещают платить на заводе по производству безглютенового хлеба.

«Суть работы: сортировка готовой продукции, упаковка продукции, работа на производственной линии и работа с тестом», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Опыт работы не требуется, но проезд до работодателя придется оплачивать самостоятельно.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили работать в Южной Корее за зарплату около двух тысяч долларов в месяц. Такие деньги обещают платить на ферме по выращиванию и сбору морских моллюсков.

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Пермякам предложили работать в Израиле за зарплату в 300 тысяч рублей в месяц. Такие деньги обещают платить на заводе по производству безглютенового хлеба. «Суть работы: сортировка готовой продукции, упаковка продукции, работа на производственной линии и работа с тестом», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Опыт работы не требуется, но проезд до работодателя придется оплачивать самостоятельно. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили работать в Южной Корее за зарплату около двух тысяч долларов в месяц. Такие деньги обещают платить на ферме по выращиванию и сбору морских моллюсков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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