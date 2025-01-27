Bloomberg: ЕС не может отказаться от топливной зависимости от России

Еврокомиссия (ЕК) может перенести на месяц публикацию плана постепенного отказа от импорта российского топлива, в том числе сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили источники, знакомые с обсуждением вопроса. Теперь документ может быть представлен 26 марта.
«Европейская комиссия, вероятно, отложит запланированную дату публикации дорожной карты по поэтапному отказу от последних оставшихся видов топлива из России, включая сжиженный природный газ. Исполнительный орган блока может выдвинуть план 26 марта, на месяц позже, чем планировалось изначально...» — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По информации издания, группа из 10 европейских стран выступала за ужесточение санкций против России, включая ограничения на поставки природного газа и СПГ. Однако эти действия усложняются тем, что требуется достичь консенсуса между всеми 27 странами-членами Европейского Союза (ЕС).
Еврокомиссия (ЕК) намерена полностью отказаться от импорта топлива из России к 2027 году. Российский СПГ остается одним из ключевых источников энергии для Европы, при этом в прошлом году страны ЕС закупили рекордные 15,5 миллиона тонн топлива из РФ.
Соглашение о транзите российского газа через Украину в страны Европы прекратило свое действие 31 декабря 2024 года. Украинская сторона приняла решение не продлевать этот контракт, включая условия транзита для поставок в третьи страны. В результате с 1 января компания «Газпром» остановила транспортировку газа через территорию Украины, указав на отсутствие необходимых технических и юридических предпосылок для продолжения транзита.
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