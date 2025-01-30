Политолог раскрыл, чем опасен Трамп для мирового порядка

Приход к власти в США новой администрации под руководством Дональда Трампа создает серьезные риски для глобального миропорядка. Об этом заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его словам, основные опасности связаны с тактикой Трампа, внутренней политикой США и их отношениями с Европой.
«Первый фактор риска я бы описал так: это столкновение администрации Трампа с тем, что его подход, основанный на нахрапистости, таких „буре и натиске“ (которые в ряде случаев приносят результат), на наиболее важных направлениях, включая и конфликт на Украине, результата не дает», — сказал Лукьянов в разговоре с ТАСС. Эксперт указал на неопределенность последующих действий Трампа в случае неудачи, что усиливает риски.
Дополнительные факторы риска включают острую внутреннюю политическую борьбу в США и сложности в отношениях с Европой. По мнению Лукьянова, внутренние конфликты в США могут привести к ошибкам и попыткам противодействия, что создаст нестабильность. Европейские страны, с одной стороны, зависимы от США, но резкий разрыв Трампа с прежней политикой может заставить их чувствовать себя потерянными и привести к провокациям на международной арене. «С одной стороны, степень ее зависимости от США такова, что, в общем, Европа кажется готовой делать все, что скажут», — заявил Лукьянов.
Ранее сообщалось, что действия Трампа вызвали резкую критику со стороны представителей Демократической партии, которые охарактеризовали их как незаконные и чреватые серьезными рисками. Лидеры демократов также предостерегли, что его действия могут нанести ущерб всей стране, поскольку исполнительная власть не имеет полномочий приостанавливать финансирование, утвержденное Конгрессом, передает Pravda.ru.
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