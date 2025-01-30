В США прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета с россиянами

На месте столкновения лайнера с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне, спасательные команды перешли от операции по спасению к работам по восстановлению. Ни один из пассажиров не был спасен. Об этом сообщил начальник пожарной охраны и службы скорой помощи Джон Доннелли
«Сейчас мы находимся на этапе, когда переходим от спасательной операции к восстановительной», — заявил Доннелли. Его слова передает NBC News. Он уточнил, что ни один из пассажиров лайнера не выжил.
Начальник пожарной охраны сообщил, что из реки было извлечено не менее 28 тел. В настоящее время несколько судебно-медицинских бюро занимаются идентификацией погибших.
Сегодня, 30 января, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk. Вследствие происшествия оба воздушных судна разбились, упав в реку Потомак. За 20 секунд до трагедии диспетчер пытался подать команду вертолету, чтобы тот пропустил самолет.
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