Трамп объявил в Белом доме минуту молчания по погибшим при крушении самолета

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Трамп почтил память погибших при крушении самолета минутой молчания
Трамп почтил память погибших при крушении самолета минутой молчания Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

Президент США Дональд Трамп начал свое выступление на пресс-конференции с минуты молчания, посвященной памяти жертв, погибших в результате крушения самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN. 

«Я хотел бы попросить минуту молчания в память о жертвах и их семьях», — передает телеканал слова Трампа. Там уточнили, что на текущий момент президент Штатов проводит пресс-конференцию в брифинг-зале Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне не осталось выживших. На борту лайнера находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров.

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Президент США Дональд Трамп начал свое выступление на пресс-конференции с минуты молчания, посвященной памяти жертв, погибших в результате крушения самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN.  «Я хотел бы попросить минуту молчания в память о жертвах и их семьях», — передает телеканал слова Трампа. Там уточнили, что на текущий момент президент Штатов проводит пресс-конференцию в брифинг-зале Белого дома. Ранее Трамп сообщил, что в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне не осталось выживших. На борту лайнера находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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