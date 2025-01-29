Гладков сообщил о гибели двухлетнего ребенка после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами. В результате инцидента погибли женщина и ее двухлетний ребенок. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня тяжелый день для всех нас. Погибли мирные жители. В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама», — сообщил Гладков. Об этом он написал в своем telegram-канале.
По словам губернатора, в доме на момент атаки находились еще два человека: другой ребенок и его отец. Они получили ранения и были немедленно госпитализированы. Дом, в который ударил дрон, частично разрушен.
Гладков принес соболезнования в связи с гибелью мирных жителей. На место направлены эксперты для оценки ущерба, также организована охрана дома.
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