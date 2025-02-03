Путин отметил почетными наградами артистов из театров Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин удостоил медалями и почетными званиями четверых артистов из театров Екатеринбурга. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены артистка-вокалистка Театра музыкальной комедии Татьяна Мокроусова и артистка Театра юного зрителя Елена Стражникова. За те же заслуги почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации» отмечены артистка Театра оперы и балета Елена Кабанова и артист театра кукол Максим Удинцев.
Ранее Путин вручил медали «За труды в культуре и искусстве» двум свердловским артистам — Сергею Зырянову и Андрею Русинову. Такую же награду выдали доценту театрального института в Екатеринбурге Андрею Русинову.
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