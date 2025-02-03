В Челябинской области на продажу выставили помещения бывшего химзавода предприятия «Златмаш» из холдинга Роскосмоса. Они расположены на площадке между городами Златоуст и Миасс. Заявленная продавцом цена — почти 8,5 миллиона рублей. Об этом говорится на онлайн-площадке объявлений.
«За два здания плoщадью 3,3 тысячи квадратных метров цена 8 369 000 рублей. Городской округ Миaсс (9 км oт Злaтоуcтa). Терpитopия химзaвода», — сообщается в предложении на сайте «Авито».
Автор публикации уточнил, что на торги выставлено одно трехэтажное здание, в котором расположена кран-балка, и второе — гаражного типа. Отопления и воды нет, но заключен договор на поставку электроэнергии. Территория находится под охраной «Златмаша», действует пропускной режим.
Здания пустые и требуют ремонта. Земля, на которой расположены строения, находится в аренде, уточнил продавец.
Как писало URA.RU, 18 помещений бывшего химзавода «Златмаша» были выставлены на торги в феврале 2024 года, поскольку Роскосмос решил продать непрофильные активы. Ранее территорию бывшего химзавода предлагали использовать под мусорный полигон, куда свозились бы отходы с соседних городов.
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