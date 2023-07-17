На бывшем секретном заводе предприятия Роскосмоса в Златоусте предложили создать мусорный полигон

18 июля 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Новый мусорный полигон регоператор предложил создать на месте бывшего химзавода «Златмаша» Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) новый мусорный полигон предложили создать на месте бывшей площадки химзавода предприятия «Златмаш» из холдинга Роскосмоса. Как URA.RU сообщил глава экологической комиссии общественной палаты города Игорь Егоров, вопрос поднимали на заседании местного депутатского корпуса. «Новый мусорный полигон регоператор предложил создать на месте бывшего химзавода „Златмаша“. Запросы о планах „Центра коммунального сервиса“ депутаты горсобрания направили в несколько областных ведомств», — отметил URA.RU Егоров. Информацию URA.RU подтвердили в самом собрании депутатов. При этом в пресс-службе регионального минэкологии указали на то, что строительство объектов обращения с отходами, в том числе полигонов, осуществляется на основании проектной документации с положительным заключением госэкспертиз, включая экологическую. «Сейчас тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами для жителей Миасса, Златоуста и других близлежащих муниципальных образований самый высокий в области. Эта несправедливость возникла из-за отсутствия в кластере полигонов, в итоге мусор приходится везти за сотню километров до полигона в Полетаево. Жители платят за дорожные расходы регоператора больше, чем за современные объекты с возможностью утилизации рециклинга отходов, и эту ситуацию точно надо менять», — объяснили URA.RU в минэкологии. В пресс-службе «Златмаша» конкретизировали, сообщив, что объект утилизации расположен на земельном участке, являющемся собственностью РФ в лице Росимущества, у которого предприятие арендует в данном месте 400 га. Менять назначение компания не в праве без разрешения собственника. «Вид разрешенного использования участка — для производственных целей под территорией Златоустовского химзавода. Информация о планируемом создании мусорного полигона на этом земельном участке не поступала. Как и обращения от „Златмаша“ о расторжении договора, от заинтересованных лиц — о заключении договора аренды», — сообщили URA.RU в Росимуществе. На протяжении нескольких лет «Златмаш» безуспешно пытается реализовать цеха на участках бывшего химзавода. Состоялся ряд совещаний. В первой половине мая заинтересованные стороны собирались в Миассе, но никаких решений пока не приняли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) новый мусорный полигон предложили создать на месте бывшей площадки химзавода предприятия «Златмаш» из холдинга Роскосмоса. Как URA.RU сообщил глава экологической комиссии общественной палаты города Игорь Егоров, вопрос поднимали на заседании местного депутатского корпуса. «Новый мусорный полигон регоператор предложил создать на месте бывшего химзавода „Златмаша“. Запросы о планах „Центра коммунального сервиса“ депутаты горсобрания направили в несколько областных ведомств», — отметил URA.RU Егоров. Информацию URA.RU подтвердили в самом собрании депутатов. При этом в пресс-службе регионального минэкологии указали на то, что строительство объектов обращения с отходами, в том числе полигонов, осуществляется на основании проектной документации с положительным заключением госэкспертиз, включая экологическую. «Сейчас тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами для жителей Миасса, Златоуста и других близлежащих муниципальных образований самый высокий в области. Эта несправедливость возникла из-за отсутствия в кластере полигонов, в итоге мусор приходится везти за сотню километров до полигона в Полетаево. Жители платят за дорожные расходы регоператора больше, чем за современные объекты с возможностью утилизации рециклинга отходов, и эту ситуацию точно надо менять», — объяснили URA.RU в минэкологии. В пресс-службе «Златмаша» конкретизировали, сообщив, что объект утилизации расположен на земельном участке, являющемся собственностью РФ в лице Росимущества, у которого предприятие арендует в данном месте 400 га. Менять назначение компания не в праве без разрешения собственника. «Вид разрешенного использования участка — для производственных целей под территорией Златоустовского химзавода. Информация о планируемом создании мусорного полигона на этом земельном участке не поступала. Как и обращения от „Златмаша“ о расторжении договора, от заинтересованных лиц — о заключении договора аренды», — сообщили URA.RU в Росимуществе. На протяжении нескольких лет «Златмаш» безуспешно пытается реализовать цеха на участках бывшего химзавода. Состоялся ряд совещаний. В первой половине мая заинтересованные стороны собирались в Миассе, но никаких решений пока не приняли.