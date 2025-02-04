Челябинцам предложили сыграть свадьбу на коньках

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Каток "Ледок". Екатеринбург, каток, коньки, лед
Молодоженам предложили сыграть свадьбу на катке Фото:

В Сатке Челябинской области молодоженам предложили сыграть свадьбу на катке. Необычное бракосочетание стало возможным благодаря инициативе регионального Госкомитета по делам ЗАГС.

«Начался год и мы уже готовы к креативным и нестандартным идеям! Отдел ЗАГС города Сатка приглашает пары, мечтающие о необычной свадьбе, зарегистрировать свой брак на ледовой арене», — уточнили в пресс-службе областного ЗАГСа.

Официальная регистрация брака состоится в традиционной торжественной обстановке, но на льду, где жених будет одет в строгий костюм, а невеста в белое платье. Молодоженам и гостям предлагают катание на коньках под музыку в перерывах во время церемонии, а также фотосессию на льду.

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В Сатке Челябинской области молодоженам предложили сыграть свадьбу на катке. Необычное бракосочетание стало возможным благодаря инициативе регионального Госкомитета по делам ЗАГС. «Начался год и мы уже готовы к креативным и нестандартным идеям! Отдел ЗАГС города Сатка приглашает пары, мечтающие о необычной свадьбе, зарегистрировать свой брак на ледовой арене», — уточнили в пресс-службе областного ЗАГСа. Официальная регистрация брака состоится в традиционной торжественной обстановке, но на льду, где жених будет одет в строгий костюм, а невеста в белое платье. Молодоженам и гостям предлагают катание на коньках под музыку в перерывах во время церемонии, а также фотосессию на льду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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