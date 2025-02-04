Челябинцам предложили сыграть свадьбу на коньках

04 февраля 2025 в 15:46 Размер текста - 17 +

Молодоженам предложили сыграть свадьбу на катке Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Сатке Челябинской области молодоженам предложили сыграть свадьбу на катке. Необычное бракосочетание стало возможным благодаря инициативе регионального Госкомитета по делам ЗАГС. «Начался год и мы уже готовы к креативным и нестандартным идеям! Отдел ЗАГС города Сатка приглашает пары, мечтающие о необычной свадьбе, зарегистрировать свой брак на ледовой арене», — уточнили в пресс-службе областного ЗАГСа. Официальная регистрация брака состоится в традиционной торжественной обстановке, но на льду, где жених будет одет в строгий костюм, а невеста в белое платье. Молодоженам и гостям предлагают катание на коньках под музыку в перерывах во время церемонии, а также фотосессию на льду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сатке Челябинской области молодоженам предложили сыграть свадьбу на катке. Необычное бракосочетание стало возможным благодаря инициативе регионального Госкомитета по делам ЗАГС. «Начался год и мы уже готовы к креативным и нестандартным идеям! Отдел ЗАГС города Сатка приглашает пары, мечтающие о необычной свадьбе, зарегистрировать свой брак на ледовой арене», — уточнили в пресс-службе областного ЗАГСа. Официальная регистрация брака состоится в традиционной торжественной обстановке, но на льду, где жених будет одет в строгий костюм, а невеста в белое платье. Молодоженам и гостям предлагают катание на коньках под музыку в перерывах во время церемонии, а также фотосессию на льду.