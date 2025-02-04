Посторонние металлические объекты извлечены из борта самолета AZAL, который рухнул в Казахстане 25 декабря и где погибли 38 человек. Это следует из официального отчета Минтранса Казахстана.
«Из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов», — говорится в отчете, он опубликован на официальном сайте Минтранса Казахстана. Отмечается, что комиссия извлекла посторонние объекты в присутствии представителей Бразилии, Азербайджана и Казахстана и направила их на экспертизу. К отчету прилагаются фотографии извлеченных металлических объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.