04 февраля 2025

Из борта рухнувшего в Казахстане самолета AZAL достали посторонние объекты. Фото

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Металлические объекты из самолета AZAL отправлены на экспертизу
Металлические объекты из самолета AZAL отправлены на экспертизу Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Посторонние металлические объекты извлечены из борта самолета AZAL, который рухнул в Казахстане 25 декабря и где погибли 38 человек. Это следует из официального отчета Минтранса Казахстана. 

«Из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов», — говорится в отчете, он опубликован на официальном сайте Минтранса Казахстана. Отмечается, что комиссия извлекла посторонние объекты в присутствии представителей Бразилии, Азербайджана и Казахстана и направила их на экспертизу. К отчету прилагаются фотографии извлеченных металлических объектов.

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Посторонние металлические объекты извлечены из борта самолета AZAL, который рухнул в Казахстане 25 декабря и где погибли 38 человек. Это следует из официального отчета Минтранса Казахстана.  «Из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов», — говорится в отчете, он опубликован на официальном сайте Минтранса Казахстана. Отмечается, что комиссия извлекла посторонние объекты в присутствии представителей Бразилии, Азербайджана и Казахстана и направила их на экспертизу. К отчету прилагаются фотографии извлеченных металлических объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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