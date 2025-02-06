06 февраля 2025

Губернатор ХМАО встретил бойцов ОМОН, вернувшихся из зоны СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ОМОН и СОБР вернулись в Сургут из зоны СВО
Бойцы ОМОН и СОБР вернулись в Сургут из зоны СВО Фото:

В Сургуте (ХМАО) губернатор округа Руслан Кухарук встретил бойцов из СОБР и ОМОН Росгвардии, которые вернулись из зоны спецоперации после выполнения боевых задач. Этим глава региона поделился в своем telegram-канале.

«Встретили наших бойцов и командиров, вернувшихся из районов проведения специальной военной операции. Сотрудники СОБР „Норд“ и ОМОН Управления Росгвардии по Югре с начала СВО самоотверженно исполняют свой долг по защите мирных граждан новых российских регионов», — написал Кухарук.

Также губернатор вместе с руководителем Росгвардии Югры Евгением Симаковым посетил базу ОМОН. Они обсудили вопросы строительства и реконструкции здания и побывали в музее, где глава региона оставил свои пожелания в альбоме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) губернатор округа Руслан Кухарук встретил бойцов из СОБР и ОМОН Росгвардии, которые вернулись из зоны спецоперации после выполнения боевых задач. Этим глава региона поделился в своем telegram-канале. «Встретили наших бойцов и командиров, вернувшихся из районов проведения специальной военной операции. Сотрудники СОБР „Норд“ и ОМОН Управления Росгвардии по Югре с начала СВО самоотверженно исполняют свой долг по защите мирных граждан новых российских регионов», — написал Кухарук. Также губернатор вместе с руководителем Росгвардии Югры Евгением Симаковым посетил базу ОМОН. Они обсудили вопросы строительства и реконструкции здания и побывали в музее, где глава региона оставил свои пожелания в альбоме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...