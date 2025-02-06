В Сургуте (ХМАО) губернатор округа Руслан Кухарук встретил бойцов из СОБР и ОМОН Росгвардии, которые вернулись из зоны спецоперации после выполнения боевых задач. Этим глава региона поделился в своем telegram-канале.
«Встретили наших бойцов и командиров, вернувшихся из районов проведения специальной военной операции. Сотрудники СОБР „Норд“ и ОМОН Управления Росгвардии по Югре с начала СВО самоотверженно исполняют свой долг по защите мирных граждан новых российских регионов», — написал Кухарук.
Также губернатор вместе с руководителем Росгвардии Югры Евгением Симаковым посетил базу ОМОН. Они обсудили вопросы строительства и реконструкции здания и побывали в музее, где глава региона оставил свои пожелания в альбоме.
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